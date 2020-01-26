رياضة

الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
تأهل فريق الإسماعيلي، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الأسكندرية. وينتظر فريق الإسماعيلي، الفائز من مباراة الرجاء المغربى ومولودية الجزائر الجزائري، لمواجهة في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.
في الدقيقة 28، أهدر فريق الاتحاد فرصة هدف محقق، بعدما تلقى خالد قمر كرة عرضية، حولها برأسية قوية، اصطدمت بالعارضة، وبعد مرور ثلاث دقائق، نجح زعيم الثغر في تسجيل هدف التقدم، عن طريق محمود رزق، لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بسبب وجود حالة تسلل على خالد قمر،الذي مرر الكرة له، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو. وفي
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
ميتشو

رسميًّا.. ميتشو مديرًا فنيًّا لمنتخب زامبيا

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التعاقد مع الصربي ميلوتين سيردويفتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة المنتخب الزامبي خلال الفترة المقبلة. وقال بيان الاتحاد الزامبي إن 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني للمنتخب الشهير بـ"الرصاصات النحاسية" عقب إقالة الصربي يلوزيتش فاسيلين، تم تقليصهم إلى 13 قبل أن تصل القائمة النهائية إلى 3 مرشحين، وأخيرًا تم الاستقرار على ميتشو.
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يعلن وصول بطاقة نجم نسور قرطاج

أعلنت إدارة النادي الإسماعيلي، عن وصول البطاقة الدولية، للنجم التونسي فخر الدين بن يوسف، القادم من صفوق الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم فريق الدراويش، في الفترة المقبلة، وتم قيده في القائمة المحلية والقائمة العربية. وبات اللاعب التونسي البالغ عمره 28 عامًا جاهزا للمشاركة مع الدراويش بدءا من مباراة الأحد أمام ضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تم قيد في القائمة المحلية وكذلك العربية.
تركي آل شيخ

الأهلي: لم نناقش استقالة آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، للرد على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاستقالة من الرئاسة الشرفية. وجاء البيان كالتالي: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، و
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