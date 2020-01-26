الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م

الإسماعيلي

تأهل فريق الإسماعيلي، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الأسكندرية. وينتظر فريق الإسماعيلي، الفائز من مباراة الرجاء المغربى ومولودية الجزائر الجزائري، لمواجهة في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.

في الدقيقة 28، أهدر فريق الاتحاد فرصة هدف محقق، بعدما تلقى خالد قمر كرة عرضية، حولها برأسية قوية، اصطدمت بالعارضة، وبعد مرور ثلاث دقائق، نجح زعيم الثغر في تسجيل هدف التقدم، عن طريق محمود رزق، لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بسبب وجود حالة تسلل على خالد قمر،الذي مرر الكرة له، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو. وفي

في الدقيقة 28، أهدر فريق الاتحاد فرصة هدف محقق، بعدما تلقى خالد قمر كرة عرضية، حولها برأسية قوية، اصطدمت بالعارضة، وبعد مرور ثلاث دقائق، نجح زعيم الثغر في تسجيل هدف التقدم، عن طريق محمود رزق، لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بسبب وجود حالة تسلل على خالد قمر،الذي مرر الكرة له، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو.



وفي الدقيقة 58، أطلق عبد الرحمن مجدي تصويبة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها عماد السيد ببراعة، وبعد خمس دقائق، أهدر شيلونجو فرصة هدف محقق للإسماعيلي، بعدما تلقى الكرة في وضعية انفراد بالمرمى، وصوب كرة أرضية، تصدى لها عماد السيد ببراعة.



وأهدر رزاق سيسيه، فرصة هدف محقق، في الدقيقة 64، بعد ركلة ركنية، نفذت داخل منطقة الجزاء، أمام مهاجم زعيم الثغر، وسددها بطريقة غريبة، مرت أعلى العارضة، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.