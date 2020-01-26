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«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها، وفقًا لسبوتنيك.وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية
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اشتعال-النار -في طائرة -ركاب

اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية

نفذت طائرة ركاب إيرانية، خلال رحلة داخلية شمال البلاد، عملية هبوط اضطراري بعد اشتعال النيران فيها. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات، لافتًا إلى أن أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران، حينما نشبت النيران في منظومة أحد المحركين، فيما تمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى المدرج، مشيرة أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث، وفقًا لروسيا اليوم.
فيروس-كورونا (3)

الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

لقى مدني واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.
تفجير-في-أفغانستان (3)

إصابة 20 شخصا جراء انفجار قنابل يدوية بإقليم «خوست» الأفغاني

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا على الأقل جراء انفجار قنابل يدوية في إقليم "خوست". ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم طالب منجال قوله: إن القنابل انفجرت خلال حفل زفاف كان مقاما الليلة الماضية في منطقة "أليشير"، مشيرا إلى أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، إلا أن التحقيقات جارية للوقوع على ملابساته.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة: لم نرصد أي حالات مصابة بفيروس «كورونا» في مصر

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، قبل قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية اليوم، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.
فيروس-كورونا (3)

الصين تحظر تجارة الحيوانات البرية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها. وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد محظور عليها تمامًا تجارة الحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.
فيروس-كورونا (2)

الصين: وفاة 56 شخصًا وإصابة 1985 بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-إن.سي.أو.في" في شتى أنحاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
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