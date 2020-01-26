«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

تحرير:وكالات ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٥ م

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها، وفقًا لسبوتنيك.وأضاف البيان أن الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية