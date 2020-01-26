إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

حادث تصادم_أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.

وفي وقت سابق، شهد طريق أبو المطامير الصحراوي، في نطاق قرية الشعراوي، بمحافظة البحيرة حادثا مروريا أسفر عن إصابة 11 عاملًا بإصابات بالغة.وتبين من التحريات، أن المصابين حين استقلالهم سيارة أجرة نصف نقل، وذلك بالمخالفة للوائح المرور التي تمنع تحميل الركاب في السيارات النصف نقل، لكونها غير آمنة وغير مخصصة