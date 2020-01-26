رياضة

مصر تتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد وتتأهل إلى طوكيو

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
توج المنتخب المصري، ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره التونسي، بنتيجة (27-22)، ليصبح الفراعنة ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا، ويتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما تتحول تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخاسر بين اسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة أمم أوروبا. منتخب تونس، نجح في تسجيل خمس أهداف مقابل ثلاثة مع مرور سبع دقائق، إلا أن منتخب الفراعنة بدأ العودة إلى اللقاء، واستطاع أن ينتهي الشوط الأول، متقدمًا بفارق أربع أهداف بنتيجة ( 15 - 11 ).
ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري، سيطرته على مجريات اللعب، ووسع الفارق مع إلى 7 أهداف بعد مرور 43 دقيقة من الشوط الثاني، ليجبر مدرب منتخب تونس على الحصول على وقت مستقطع. وبالرغم من محاولات تونس لتقليل الفارق، لكن لاعبي منتخب مصر حافظوا على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة
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الأهلي- والنجم (7)

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
الاسماعيلي - الاتحاد

الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الأسكندرية. وينتظر فريق الإسماعيلي، الفائز من مباراة الرجاء المغربى ومولودية الجزائر الجزائري، لمواجهة في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
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فخر الدين بن يوسف

الإسماعيلي يحسم صفقة فخر الدين بن يوسف

حسم النادي الإسماعيلي صفقة اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الاتفاق السعودي السابق، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف الدراويش في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي منذ أيام. وأكد مصدر داخل نادي الإسماعيلي أن لجنة التعاقدات بالنادي أنهت كل تفاصيل التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، الذي ينهي بعض الإجراءات في تونس، تمهيدًا للانضمام للدراويش، الذي أرسل التأشيرة الخاصة بدخول اللاعب إلى مصر، خلال 48 ساعة.
منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تُهين كينيا في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الجمعة، فوزه الثاني بمشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، باكتساح كينيا بنتيجة 44-19 في دور المجموعات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
منتخب مصر لكرة اليد (2)

يد مصر تستهل مشوارها في أمم إفريقيا باكتساح غينيا

استهل منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها تونس حاليًا، بفوز سهل على نظيره الغيني بنتيجة (39-22)، في المباراة التي جمعتهما على الصالة المغطاة بمدينة الحمامات، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من البطولة، التي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يخوض الوصيف ملحقا عالميا للتنافس على بطاقة التأهل، كما يتأهل أصحاب المراكز الـ6 الأولى إلى بطولة كأس العالم المقبلة والتي تستضيفها مصر في 2021.
حمادة-صدقى-نادي-الجونة-1

حمادة صدقي يفتح النار على الهلال السوداني

فتح حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، النار على نادي الهلال السوداني بعد اتهامات الأخير له بالهروب عنه وتركه لتولي تدريب الفريق السكندري، وذلك حسبما أفاد صدقي عبر برنامج الماتش المذاع بقناة صدى البلد. وقال صدقي: "بعد كل مباراة لي مع الهلال أسافر إلى مصر لمدة يومين لأننا نلعب في دوري أبطال إفريقيا لقاء كل أسبوعين والدوري السوداني في مرحلة توقف، وبعد مباراة النجم الساحلي الأولى في تونس سافرت مباشرة إلى مصر، وحددت أيضا موعد السفر عقب لقاء العودة منذ عدة أيام وأبلغت مجلس الإدارة بهذا الموعد".
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