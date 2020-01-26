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نائب: لا يوجد تضييق على المعارضة داخل أو خارج البرلمان

تحرير:محمد فتحي ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م
النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤسس لنظام سياسي جديد، وهو يتيح للسياسيين والمعارضين والأحزاب السياسية الحركة مع أو ضد النظام. وأضاف «حسب الله»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد تضييق على المعارضة الوطنية داخل أو خارج البرلمان، مؤكدا أن هناك مساحة كبيرة لحركة أي حزب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار حسب الله، إلى أنه طالما المعارضة على أرض وطنية مصرية، وتراعي الأمن القومي المصري فهي مرحب بها، منوها بأنه لا مكان لمعارض أن يتحدث مستندا بقوى خارجية.

 

طقس-معتدل

الأرصاد: طقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد. فيما يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربي، بحسب توقعات خبراء الهيئة.
احمد -موسى

أحمد موسى: المصريين دفنوا محمد علي بالأمس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان أصيبت بالصدمة والموت السريري بعد حديث الأجير محمد علي بالأمس، وإعلانة ترك السياسة، قائلًا: «الهلفوت الخائن اللص العميل الملعون». وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن محمد علي سيفضح الإخوان لأنه أعطاهم جزء من الأمان، مستكملًا: «المصريين دفنوا محمد علي بالأمس، والإخوان سيدفنوه مجددًا خلال الفترة المقبلة».
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التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 22 ديسمبر 2019 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة "الخطة والموازنة"، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
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علي عبدالعال: البرلمان يصوت على مد حالة الطوارئ غدًا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت غدًا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة في تلك الجلسة. وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة في الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس. وفي يوليه الماضي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

بسبب النفايات الطبية.. هجوم برلماني على وزارتي الصحة والبيئة

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتي الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية في المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذي وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن وجود عدد محرقتي نفايات بقرية كفر عيش مركز الشهداء- بمحافظة المنوفية بجانب الكتلة السكنية، ما يسبب تلوثا وخطورة على صحة سكان القرى المجاورة لها.
السيسي وأنجيلا ميركل

السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في ليبيا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.
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نائب: تشكيل لجنة لمتابعة المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج للأمام

رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، مشيرا إلى أننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التي تتخذ ولا تنفذ، مشيرًا في بيان صحفي له إلى أن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمرًا إيجابيًّا، وبالتالي فإننا نتمنى تفعيل اللجنة لكي تقوم بدورها في متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الإنتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزي لكي يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقي المصانع لكي تدخل للإنتاج.
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