نائب: لا يوجد تضييق على المعارضة داخل أو خارج البرلمان

تحرير:محمد فتحي ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٦ م

النائب صلاح حسب الله

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤسس لنظام سياسي جديد، وهو يتيح للسياسيين والمعارضين والأحزاب السياسية الحركة مع أو ضد النظام. وأضاف «حسب الله»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد تضييق على المعارضة الوطنية داخل أو خارج البرلمان، مؤكدا أن هناك مساحة كبيرة لحركة أي حزب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.