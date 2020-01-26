جريمة

بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م
حادث دهس_أرشيفية
حادث دهس_أرشيفية
أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت سابق، شهد طريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة.اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة
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إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم وإحتراق سيارتين، أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 أخرين بإصابات وجروح وحروق متفرقة بالجسم. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سامي عبد الرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين. على الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث.
حادث-تصادم سيارات

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» بقنا

شهد طريق قنا الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، نتج عنه إصابة عددًا من الأشخاص. على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم الدف بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي لتقلي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.
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حادث-تصادم سيارات

مصرع شخص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 أخرين، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين، أمام قرية شبرا النونة بالطريق الزراعي اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى جامبو، ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لمعاينة الحادثة والوقوف على أسبابها.
قوات-الشرطة (4)

الشرطة تبحث عن ردع العناصر الإجرامية في 4 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (5 قطع سلاح نارى، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 63 قضية تموينية، 928 مخالفة مرورية، تنفيذ 4140 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.
سرقة-اموال

ضبط سيدتين احترفتا النصب بحيلة توظيف الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية لتضررهم من أحد الأشخاص له معلومات جنائية هو وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، حصلا منهم على 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبط المتهمة.
اموال

12 مليونا في عام.. يقظة كمين طنطا تكشف عصابة العملة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة في النقد الأجنبي والتحويلات المالية بعد اشتباه قوة كمين بمركز طنطا في عامل بحوزته مبلغ مليون و850 ألف جنيه، 1000ريال سعودى، 2 هاتف محمول.
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