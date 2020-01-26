بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ م

حادث دهس_أرشيفية

أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، شهد طريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة.اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة