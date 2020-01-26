الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م

الأهلي - النجم الساحلي

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.

في الدقيقة 20 هدد الفريق التونسي مرمى الأهلي من جديد، بعدما انفرد عريبي بمرمى الشنوي، وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس الأهلي، وفي الدقيقة 30، مرر مروان محسن الكرة إلى حسين الشحات، المتواجد داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية، تصدى لها حارس مرمى النجم ببراعة، وأبعدها إلى ركنية. وفي الدقيقة 32 انطلق علي

في الدقيقة 20 هدد الفريق التونسي مرمى الأهلي من جديد، بعدما انفرد عريبي بمرمى الشنوي، وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس الأهلي، وفي الدقيقة 30، مرر مروان محسن الكرة إلى حسين الشحات، المتواجد داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية، تصدى لها حارس مرمى النجم ببراعة، وأبعدها إلى ركنية.



وفي الدقيقة 32 انطلق علي معلول، وأرسل عرضية ارضية، مرت من أمام أحمد الشيخ، وذهبت إلى حسين الشحات، الذي سدد كرة، أبعدها مدافع النجم من على خط المرمى، وارتدت إلى جونيور أجاي، الذي أطلق تسديدة سكنت شباك الفريق التونسي.



في الشوط الثاني، هدأت المباراة، وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لإصابة في الدقيقة 85، ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يقرر فايلر الدفع بأليو بادجي، بدلًا من مروان محسن، ومرت الدقائق دون جديد، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة (1-0).