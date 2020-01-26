رياضة

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م
الأهلي - النجم الساحلي
الأهلي - النجم الساحلي
حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
في الدقيقة 20 هدد الفريق التونسي مرمى الأهلي من جديد، بعدما انفرد عريبي بمرمى الشنوي، وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس الأهلي، وفي الدقيقة 30، مرر مروان محسن الكرة إلى حسين الشحات، المتواجد داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة أرضية، تصدى لها حارس مرمى النجم ببراعة، وأبعدها إلى ركنية. وفي الدقيقة 32 انطلق علي
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منتخب مصر

مصر تتوج ببطولة إفريقيا لكرة اليد وتتأهل إلى طوكيو

توج المنتخب المصري، ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره التونسي، بنتيجة (27-22)، ليصبح الفراعنة ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا، ويتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما تتحول تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخاسر بين اسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة أمم أوروبا. منتخب تونس، نجح في تسجيل خمس أهداف مقابل ثلاثة مع مرور سبع دقائق، إلا أن منتخب الفراعنة بدأ العودة إلى اللقاء، واستطاع أن ينتهي الشوط الأول، متقدمًا بفارق أربع أهداف بنتيجة ( 15 - 11 ).
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الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي، إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله مع الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في الأسكندرية. وينتظر فريق الإسماعيلي، الفائز من مباراة الرجاء المغربى ومولودية الجزائر الجزائري، لمواجهة في الدور قبل النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال.
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المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

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رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.
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بعد فوز الهلال.. الأهلي بين الصدارة والوصافة والخروج

أشعل فريق الهلال السوداني المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، ليرفع الفريق السوداني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مع النجم الساحلي، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بنقطة وحيدة. الأهلي يلعب مع النجم الساحلي، مساء غد الأحد على ملعب السلام، قبل أن يحل ضيفًا على الهلال في الجولة الأخيرة، التي يستقبل فيها النجم نظيره بلاتينيوم.
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الهلال السوداني: حمادة صدقي هرب بسبب وضع الأهلي

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم فيه حمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي تولى قيادة فريق سموحة خلال الساعات الماضية بالهروب. وجاء البيان كالتالي: "تلقى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال قبل قليل اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال.. قد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب".
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الأهلي يفوز على بلاتينيوم في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «استاد السلام»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الأول، والهلال السوداني الثالث، فيما ودع بلاتينيوم المسابقة بشكل رسمي. ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم في زيمبابوي، في المقابل يستقبل الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في أم درمان.
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