إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» بقنا

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ م

شهد طريق قنا الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، نتج عنه إصابة عددًا من الأشخاص. على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم الدف بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي لتقلي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها بترعة «الشيخ عيسى»، بمركز دشنا في محافظة قنا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وانتشلت الركاب قب مصرعهم غرقا، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.ودفعت إدارتا الحماية