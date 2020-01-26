مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بسوهاج

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ م

حادث تصادم_أرشيفية

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم وإحتراق سيارتين، أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 أخرين بإصابات وجروح وحروق متفرقة بالجسم. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سامي عبد الرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين. على الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث.

وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، تحت إشراف مدير المباحث الجنائية، أن الحادث وقع بمنطقة الكيلو 35 من الطريق بين سيارة «نقل» وأخرى «ملاكى» بسبب السرعة الزائدة والتخطى الخاطىء، ونتج عن الحادث احتراق السيارتين.كما أسفر الحادث عن مصرع كلًا من: كرستين صموئيل سدراك، 30 سنة، وعبدالملاك