جريمة

إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م
أتوبيس سياحي_أرشيفية
أتوبيس سياحي_أرشيفية
شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.

وفي ذات السياق، احترق أتوبيس على طريق أبوسمبل، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسباب وملابساتها.


حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (4)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم وإحتراق سيارتين، أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 أخرين بإصابات وجروح وحروق متفرقة بالجسم. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سامي عبد الرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين. على الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث.
حادث-تصادم سيارات

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» بقنا

شهد طريق قنا الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، نتج عنه إصابة عددًا من الأشخاص. على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم الدف بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي لتقلي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حادث- سير (2)

بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.
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حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (4)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم بسوهاج

شهد طريق سوهاج البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم وإحتراق سيارتين، أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 أخرين بإصابات وجروح وحروق متفرقة بالجسم. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سامي عبد الرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر»، دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين. على الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث.
حادث-تصادم سيارات

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» بقنا

شهد طريق قنا الصحراوي الغربي، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك، ما تسبب في إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، نتج عنه إصابة عددًا من الأشخاص. على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم الدف بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي لتقلي العلاج اللازم، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
حادث- سير (2)

بسبب غيبوبة سكر.. سائق يدهس عددًا من الأشخاص في طنطا

أصيب عددًا من الأشخاص مساء اليوم الأحد، بمنطقة الحكمة التابعة لقسم أول طنطا، في واقعة دهس بعد إصابة سائق سيارة ملاكي بغيبوبة سكر أثناء القيادة. البداية عندما تلقى اللواء، محمود حمزه، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث دهس، وإصابة عددًا من الأشخاص، إثر اصطدام صاحب سيارة ملاكي بهم بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال القيادة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفي، لاسعافهم وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي السريع بالحيرة، مساء اليوم الأحد، حادث تصام بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما تسبب في إصابة 14 شخصًا. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى السريع، مدخل قرية النجاح. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا بسكور وجروح وكدمات وسحجات، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العالج اللازم.
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