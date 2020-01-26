إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

تحرير:التحرير ٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ م

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.

وفي ذات السياق، احترق أتوبيس على طريق أبوسمبل، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسباب وملابساتها.