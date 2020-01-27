رياضة

كلوب يرفض إدارة مباراة الإعادة في كأس الاتحاد

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عزمه عدم الدفع بأي من لاعبيه الأساسيين في مباراة الإعادة بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، ضد شروسبري تاون، لأنها تتعارض مع عطلة البريميرليج، وفرط ليفربول بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات، في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع شروسبري المنتمي للدرجة الثالثة، في مواجهة مثيرة باستاد نيو ميدو أمس الأحد، وأبلغ كلوب، الغاضب، الصحفيين "في أبريل تلقينا خطابا من رابطة الدوري الممتاز حيث طلبوا منا احترام العطلة الشتوية وعدم تنظيم أي مباريات ودية أو رسمية، قلت للاعبين بالفعل قبل أسبوعين إننا سنحصل على عطلة شتوية".
وأكمل "هذا يعني أننا لن نكون موجودين هنا، اللاعبون الصغار هم من سيخوضون هذه المباراة لأنه لا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة وكأن لا أحد يهتم بنا". وأضاف "أعرف أنها بطولة شعبية للغاية، لكن هذه هي الطريقة التي أرى بها الأمور، طلبت منا رابطة الدوري الممتاز احترام العطلة الشتوية وهذا ما سنفعله، إذا لم
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إيدين هازارد (4)

هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.
الأهلي - أسوان (5)

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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يورجن كلوب

يورجن كلوب عن ليفربول: نحتاج للتحسن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الرباعي المصاب قبل مباراة غد الخميس أمام وولفرهامبتون، على ملعب مولينيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قائلا: "لوفرين عاد للتدريبات يوم الإثنين، وهذا أمر جيد، ميلنر وشاكيري ونابي لم يشاركوا في التدريبات بعد". وعاد لوفرين إلى التدريبات بعد أن تعافى اللاعب من إصابة تعرض لها أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، فيما يستمر غياب جيمس ميلنر وشيردان شاكيري ونابي كيتا للمعاناة من إصابات عضلية مختلفة.
محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
محمد-زيدان (7)

زيدان: «كلوب قال لي إن إمكانياتي أعلى من صلاح»

كشف محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أخبره حين كان يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من محمد صلاح نجم الفراعنة والريدز، كما أشار إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز. وقال زيدان: "كلوب يخبرني أن إمكنياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم ما ينقصني وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".
يورجن كلوب

كلوب يتغنى بموهبة ليفربول بعد إسقاط إيفرتون

تغلب ليفربول أمس على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على ملعب الأنفيلد، بهدف دون رد ضمن مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بفضل صاروخية كيرتيس جونز، الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، وهي الصاروخية التي تسبب في تغني مدرب الفريق يورجن كلوب به، حيث قال كلوب عقب المباراة: "جونز لاعب مذهل، واثق للغاية ولا أستطيع الانتظار لرؤيته يلعب في الفريق الأول"، وتابع "أعرفه منذ 3 سنوات ونصف، قطع خطوات كبيرة وسيكون لاعبا في ليفربول بنسبة 100 % إذا لم يحدث أي شيء غريب".
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