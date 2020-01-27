كلوب يرفض إدارة مباراة الإعادة في كأس الاتحاد

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ ص

يورجن كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عزمه عدم الدفع بأي من لاعبيه الأساسيين في مباراة الإعادة بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، ضد شروسبري تاون، لأنها تتعارض مع عطلة البريميرليج، وفرط ليفربول بتشكيلة شهدت العديد من التغييرات، في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع شروسبري المنتمي للدرجة الثالثة، في مواجهة مثيرة باستاد نيو ميدو أمس الأحد، وأبلغ كلوب، الغاضب، الصحفيين "في أبريل تلقينا خطابا من رابطة الدوري الممتاز حيث طلبوا منا احترام العطلة الشتوية وعدم تنظيم أي مباريات ودية أو رسمية، قلت للاعبين بالفعل قبل أسبوعين إننا سنحصل على عطلة شتوية".

وأكمل "هذا يعني أننا لن نكون موجودين هنا، اللاعبون الصغار هم من سيخوضون هذه المباراة لأنه لا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة وكأن لا أحد يهتم بنا". وأضاف "أعرف أنها بطولة شعبية للغاية، لكن هذه هي الطريقة التي أرى بها الأمور، طلبت منا رابطة الدوري الممتاز احترام العطلة الشتوية وهذا ما سنفعله، إذا لم

وأكمل "هذا يعني أننا لن نكون موجودين هنا، اللاعبون الصغار هم من سيخوضون هذه المباراة لأنه لا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة وكأن لا أحد يهتم بنا".



وأضاف "أعرف أنها بطولة شعبية للغاية، لكن هذه هي الطريقة التي أرى بها الأمور، طلبت منا رابطة الدوري الممتاز احترام العطلة الشتوية وهذا ما سنفعله، إذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك فهذا شيء لا يمكننا تغييره، لكننا لن نكون هناك".



كما أكد كلوب أن نيل كريتشلي مدرب فريق تحت 23 عاما هو من سيقود الفريق في هذه المباراة.



وتولى كريتشلي قيادة ليفربول في مباراته بدور الثمانية لكأس رابطة الأندية أمام أستون فيلا هذا الموسم عندما كان الفريق الأول في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، وفاز فيلا 5-صفر.