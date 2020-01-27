ساري يعترف بأحقية خسارة يوفنتوس أمام نابولي

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص

ماوريسيو ساري

أكد ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على أحقية فريق نابولي في التغلب على فريقه أمس الأحد بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات أبرزتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "عانينا من السلبية والبطء، ندرك أننا خسرنا مباراة أمام خصم قام بالحد الأدنى من أجل الفوز"، وأضاف "الفريق لم يسترخ بعد تعادل إنتر ولاتسيو، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن المستوى العقلي لدينا قليل، لا أريد أن أفكر في هذا".

وعن مشاعره بالخسارة أمام فريقه السابق، صرح "حاولت وضع هذا جانبًا، لكن نابولي محطة خاصة في حياتي، أنا سعيد بحدوث ذلك معهم". وشدد ساري على أن يوفنتوس يفتقد القائد جورجيو كيليني بقوله "إنه يحل المشكلات العملية والذهنية لأنه يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية على المستوى العقلي". ونوه "أنا سعيد لنابولي، سأظل

وعن مشاعره بالخسارة أمام فريقه السابق، صرح "حاولت وضع هذا جانبًا، لكن نابولي محطة خاصة في حياتي، أنا سعيد بحدوث ذلك معهم".



وشدد ساري على أن يوفنتوس يفتقد القائد جورجيو كيليني بقوله "إنه يحل المشكلات العملية والذهنية لأنه يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية على المستوى العقلي".



ونوه "أنا سعيد لنابولي، سأظل مولعًا به، إذا كان عليك أن تخسر، فأعتقد أنه من الأفضل أن أخسر هنا لمساعدة نابولي على الخروج من مشاكلهم الحالية".



يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.