رياضة

ساري يعترف بأحقية خسارة يوفنتوس أمام نابولي

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ ص
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
أكد ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على أحقية فريق نابولي في التغلب على فريقه أمس الأحد بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات أبرزتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "عانينا من السلبية والبطء، ندرك أننا خسرنا مباراة أمام خصم قام بالحد الأدنى من أجل الفوز"، وأضاف "الفريق لم يسترخ بعد تعادل إنتر ولاتسيو، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن المستوى العقلي لدينا قليل، لا أريد أن أفكر في هذا".
وعن مشاعره بالخسارة أمام فريقه السابق، صرح "حاولت وضع هذا جانبًا، لكن نابولي محطة خاصة في حياتي، أنا سعيد بحدوث ذلك معهم". وشدد ساري على أن يوفنتوس يفتقد القائد جورجيو كيليني بقوله "إنه يحل المشكلات العملية والذهنية لأنه يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية على المستوى العقلي". ونوه "أنا سعيد لنابولي، سأظل
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هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.
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أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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رونالدو

تعرف على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن النظام الغذائي الذي يعتمد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الحفاظ على معدلات بدنية مميزة، رغم تقدمه في العمر، وهو النظام الذي يعتمد بشكل أساسي على البروتين. ويتناول رونالدو ست وجبات يوميًا، تعتمد بشكل كبير على لحوم الدجاج والأسماك، ويبدأ يومه بتناول وجبة إفطار تحتوي على لحم الخنزير والجبن والزبادي قليل الدسم، بينما يتناول وجبتي غداء، تحتوي الأولى على السلطة والدجاج، وتتكون الثانية في الأغلب من الأسماك، خاصة سمك التونة، مع السلطة والبيض والزيتون.
رونالدو

رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس استعدادا لبارما

يستقبل يوفنتوس نظيره بارما غدًا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي، وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن تدريبات أول أمس الخميس، وكان الدون قد تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية صباح الأربعاء الماضي، قبل ساعات من مواجهة أودينيزي بكأس إيطاليا، فغاب عن المباراة ومن ثم لم يشارك بتدريبات الخميس أيضًا، وأضاف يوفنتوس أن المهاجم البرتغالي تدرب بشكل منتظم مع بقية المجموعة، ليعلن جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بارما.
اتليتكو-يوفنتوس (1)

هيجوايين يتغنى بساري ويتحدث عن مزاملة رونالدو

أشاد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بمدربه في فريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، والذي وصفه بأنه من بين أفضل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم طوال مسيرته، وقال هيجوايين في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين الممتازين الذين تعلمت منهم الكثير، لكن ليس هناك شك في أن ساري هو الشخص الذي يُخرج أفضل ما لديَّ"، وأضاف: "أحيانًا نتصادم لأننا عنيدان، لكني أعتبر ذلك ميزة، فلو لم تكن كذلك، ستختفي وسط الحشد، ولن تحصل على شيء".
رونالدو

رونالدو الهداف الأبرز أوروبيا منذ شهر ديسمبر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت للنظر مع فريقه يوفنتوس في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للسيدة العجوز أمس الأحد، في الفوز على روما بنتيجة 2- 1 ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي، وأتى هدف رونالدو من علامة الجزاء، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد سجل كريستيانو رونالدو 9 أهداف في الدوري الإيطالي، منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حتى الآن، وأشارت إلى أن رونالدو بهذا الرقم بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة في الدوريات الخمسة الكبرى.
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