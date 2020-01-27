الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ ص

طقس معتدل_أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد. فيما يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :الصغرى العظمىالقاهرة 07 19شبين الكوم 07 18طنطا 08 17دمنهور 09 17الإسكندرية 09 17بلطيم 09 17مطروح 07 17السلوم 05 17سيوة 04 18بورسعيد 12 16دمياط 11 16الزقازيق 09 19الاسماعيلية 07 19السويس 08 18العريش 07 16رفح 07 17رأس سدر 09 19نخل 02 16نويبع 11 20طابا 06

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 07 19



شبين الكوم 07 18



طنطا 08 17



دمنهور 09 17



الإسكندرية 09 17



بلطيم 09 17



مطروح 07 17



السلوم 05 17



سيوة 04 18



بورسعيد 12 16



دمياط 11 16



الزقازيق 09 19



الاسماعيلية 07 19



السويس 08 18



العريش 07 16



رفح 07 17



رأس سدر 09 19



نخل 02 16



نويبع 11 20



طابا 06 19



كاترين 00 12



الطور 08 19



شرم الشيخ 13 21



الغردقة 12 22



مرسى علم 12 22



الفيوم 07 19



بنى سويف 07 19



المنيا 05 19



أسيوط 05 20



سوهاج 06 21



قنا 08 22



الأقصر 06 22



أسوان 08 23



أبوسمبل 09 22



الوادى الجديد 07 22



شلاتين 13 23



أبو رماد 13 22



حلايب 15 20



رأس حدربة 14 20



