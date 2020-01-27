تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان

تحرير:وكالات ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

احتجاجات لبنان_أرشيفية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت. وينفذ المحتجون اليوم اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020، إذ قال مصدر إن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى أحد مداخل ساحة النجمة عبر شارع "فوش"، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية، وفقًا لروسيا اليوم.

وناشد المحتجون الجيش فتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب. كما عمد المحتجون إلى قطع الطريق عند مستديرة شاتيلا، وفي منطقة كورنيش المزرعة باتجاه البربير، وعملت قوى الأمن على إعادة فتح الطرقات المذكورة أمام حركة السيارات. وفي طرابلس، بشمالي لبنان، أعاد المحتجون إقفال الطريق العام عند مستديرة المنار وافترشوا