الإسكان: منظومة متكاملة للتأكد من جودة مياه الشرب المُنتجة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك منظومة متكاملة للتأكد من جودة مياه الشرب المُنتجة، والالتزام بالإجراءات القياسية المنهجية كشهادة الاعتماد (ISO 17025)، واتباع المعايير الدولية المحددة، للتأكد من الجودة، وذلك من خلال إلزام مقدمي الخدمة، بتطبيق منظومة الجودة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن مراحل تحاليل جودة المياه، تشمل، إجراء تحاليل كفاءة التشغيل بمحطات التنقية، وإجراء تحاليل موقعية من خلال تجميع العينات من الشبكات، وإجراء تحاليل كاملة لمطابقة المواصفات القياسية المصرية، من خلال المعامل المختلفة (معامل محطات –