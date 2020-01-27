المصيلحي: تشديد الرقابة والجولات لرفع جودة الخبز

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

خبز _أرشيفية

التقى السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين السادة المحافظين والسادة وكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية، ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه السادة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.

كما تم التطرق ومناقشة أهم الإجراءات التي من شأنها ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة، منها زيادة عدد مفتشي التموين، وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشارا.وشدد المصيلحي على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجا والتي لا يوجد بها مخابز ليتم