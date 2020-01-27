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مدبولي يكلف بإحداث نقلة حقيقة في جودة الطرق والنظافة

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة الإنجاز في القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة في القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التي تحظى بمكانة عالمية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة لم تبخل على الإنفاق على مجالات التنمية في القاهرة، من خلال مشروعات تطوير المحاور والطرق، والقضاء على العشوائيات، ونقل المدابغ، وبناء المساكن، كما يقوم محافظا الجيزة والقاهرة بجهود كبيرة من خلال تواجدهما
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مجلس-النواب (1)

تشريعية النواب تضم القنوات والإذاعة لتعريفات الكيانات الإرهابية‎

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المحرضه على الإرهاب، وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مجلس-النواب (3)

صحة النواب تناقش أزمة المستلزمات الطبية المحجوزة بالجمارك

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة، بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، إذ قال مرشد، إن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها.
طقس-معتدل

الأرصاد: الطقس مستقر ويسمح بممارسة الأنشطة اليومية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة -1 في مدينتي نخل وكاترين، موضحا، أن هاتين المدينتين لهما طبيعة مناخية مختلفة عن باقي مدن مصر بأكملها. وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «ten»، صباح اليوم الإثنين، أن الطقس الآن مستقر ويسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية المختلفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلا أمر طبيعي، حيث أننا مازلنا في شهر يناير وهو أبرد شهور العام.
الخبز-البلدى

المصيلحي: تشديد الرقابة والجولات لرفع جودة الخبز

التقى السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين السادة المحافظين والسادة وكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية، ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه السادة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذ تضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس، بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
السيسي (5)

السيسي يوجه بتدعيم الإعلام المحترف بمصر في إطار منضبط

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف، موجها في هذا الإطار بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.
احمد -موسى

أحمد موسى: الإعلام المصري يتسع للجميع (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، متابعًا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام».
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