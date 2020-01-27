مدبولي يكلف بإحداث نقلة حقيقة في جودة الطرق والنظافة

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة الإنجاز في القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة في القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التي تحظى بمكانة عالمية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة لم تبخل على الإنفاق على مجالات التنمية في القاهرة، من خلال مشروعات تطوير المحاور والطرق، والقضاء على العشوائيات، ونقل المدابغ، وبناء المساكن، كما يقوم محافظا الجيزة والقاهرة بجهود كبيرة من خلال تواجدهما