محمد يوسف يحذر الأهلي قبل موقعة الهلال

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

محمد يوسف

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وقال مدرب القلعة الحمراء السابق، في تصريحات إذاعية: "الأهلي يحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل التأهل، ولكني أحذر اللاعبين من التفكير في التعادل، وأطالبهم بالبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، وإذا فكر الأهلي في التعادل ستكون مغامرة كبيرة، علينا الإصرار على الفوز من أجل تصدر المجموعة الأفريقية".

وتابع مدرب الأهلي السابق: "مواجهات الأهلي السابقة خارج الأرض، منحت السويسري رينيه فايلر خبرة إلى حد كبير بالأجواء في القارة الأفريقية، وذلك سيكون في مصلحة الأهلي خلال لقاء الهلال".وزاد يوسف: "الهلال السوداني فريق في غاية الخطورة على أرضه، وخلال مباراته أمام النجم الساحلي، أضاع العديد من الفرص السهلة،

وتابع مدرب الأهلي السابق: "مواجهات الأهلي السابقة خارج الأرض، منحت السويسري رينيه فايلر خبرة إلى حد كبير بالأجواء في القارة الأفريقية، وذلك سيكون في مصلحة الأهلي خلال لقاء الهلال".



وزاد يوسف: "الهلال السوداني فريق في غاية الخطورة على أرضه، وخلال مباراته أمام النجم الساحلي، أضاع العديد من الفرص السهلة، ولذلك على لاعبي الأهلي الحذر والتركيز الشديد في اللقاء، خاصة أن الهلال لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز، ولكني أرى أن الأهلي قادر على هزيمته على أرضه".



وواصل مدرب الأهلي السابق: "اطالب الجهاز الفني بمحاولة تجهيز رمضان صبحي لهذه المواجهة لما يمتلكه من إمكانات فنية كبيرة، حتى لو سيشارك 15 دقيقة".



