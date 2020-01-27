رياضة

«الهروب من أجل الأهلي وتألق ديانج».. حمدي فتحي يتحدث

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
أكد حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، أن فريقه قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، على الرغم من قوة المنافسة في مجموعته مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي. وأشار فتحي في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وحسام البدري مدرب المنتخب، ساهما في تطور قدراته داخل الملعب خلال الفترة الماضية. وبدأ حمدي فتحي حديثه قائلًا: "كنت بهرب من المدرسة من أجل مشاهدة الأهلي في اليابان، وقتها كان عمري 10 أو 11 عام والمباريات كانت في التاسعة صباحًا".
وأضاف: "أي لاعب لديه أشياء مميز بها، وأخرى تحتاج للعمل من أجل التطور، هذا ما فعله معي فايلر والبدري، دائمًا ما يتحدثان معي عن ضرورة الدخول لمنطقة جزاء الخصم أثناء الهجوم".وعن أداء المالي أليو ديانج مع الأهلي، فقال حمدي فتحي: "لا يقلقني نهائيًا، عندما تكون هناك منافسة بين أكثر من لاعب فهي في مصلحة الأهلي،
اقرأ المزيد
برشلونة (2)

البريميرليج طوق نجاة برشلونة للتخلص من «المنبوذ»

رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة. ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوجرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

محمد يوسف يحذر الأهلي قبل موقعة الهلال

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وقال مدرب القلعة الحمراء السابق، في تصريحات إذاعية: "الأهلي يحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل التأهل، ولكني أحذر اللاعبين من التفكير في التعادل، وأطالبهم بالبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، وإذا فكر الأهلي في التعادل ستكون مغامرة كبيرة، علينا الإصرار على الفوز من أجل تصدر المجموعة الأفريقية".
الأهلي- والنجم (7)

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

محمد يوسف يحذر الأهلي قبل موقعة الهلال

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وقال مدرب القلعة الحمراء السابق، في تصريحات إذاعية: "الأهلي يحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل التأهل، ولكني أحذر اللاعبين من التفكير في التعادل، وأطالبهم بالبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، وإذا فكر الأهلي في التعادل ستكون مغامرة كبيرة، علينا الإصرار على الفوز من أجل تصدر المجموعة الأفريقية".
أليو بادجي

بادجي يوقع للأهلي.. وفايلر يقرر الاستغناء عن أزارو

وقع السنغالي اليو بادجي، مهاجم رابيد فينيا النمساوي، على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، ووافق النادي النمساوي على بيع اللاعب مقابل 2 مليون يورو تسدد علي شكل اقساط لمدة عام ونصف. وسيحصل اليو ديانج البالغ 23 عامًا، على مقابل مالي 700 الف دولار في الموسم تزيد 50 ألف دولار كل موسم، ومن المنتظر وصول اللاعب خلال الساعات القليلة للقاهرة من أجل الأنخراط سربعا في تدريبات الأهلي من أجل تجهيزه لمباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.
محمد-صلاح

رمضان صبحي: تتويج ماني لا يقلل من محمد صلاح

أكد رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي، أن إعارته مستمرة حتى شهر يونيو المقبل مع القلعة الحمراء، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر". وأوضح أن مستقبله سيتحدد عقد شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء إعارته، مضيفا أنه يركز في الوقت الراهن على العودة من الإصابة للمشاركة مع النادي الأهلي وبذل أقصى مجهود مع الفريق. وأشار إلى أنه أنهى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل ويتبقى له أسبوعين للعودة للملاعب، مضيفا: "الإصابات العضلية تحتاج للعلاج بشكل جيد.. الأمور الآن باتت مستقرة، وأسير بشكل منتظم في التأهيل".
رمضان صبحي

طبيب الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي كواليس وتفاصيل عديدة عن اللاعبين المصابين بصفوف الفريق، وذلك خلال حديثه عبر قناة الأهلي. وعن حمدي فتحي المصاب بقطع في غضروف الركبة، أوضح: "لقد أجمع الخبراء الألمان على أن (خياطة) الغضروف هي الحل الأنسب للحفاظ على اللاعب لفترة بعيدة المدى، لأنه لاعب صغير في السن، ودرجة القطع تسمح بخياطة الغضروف. التقدير المبدئي سيكون ابتعاده 9 أشهر من تاريخ الإصابة، وسيخضع اللاعب لفحص جديد تحت إشراف الطبيب الألماني يوم 18 يناير المقبل، سيعود بعدها تدريجيا بأحمال بدنية سعيا لمعدلات ثني أفضل للركبة وتقوية أخرى للعضلات والغضروف".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]