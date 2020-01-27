«الهروب من أجل الأهلي وتألق ديانج».. حمدي فتحي يتحدث

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص

حمدي فتحي

أكد حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، أن فريقه قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، على الرغم من قوة المنافسة في مجموعته مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي. وأشار فتحي في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وحسام البدري مدرب المنتخب، ساهما في تطور قدراته داخل الملعب خلال الفترة الماضية. وبدأ حمدي فتحي حديثه قائلًا: "كنت بهرب من المدرسة من أجل مشاهدة الأهلي في اليابان، وقتها كان عمري 10 أو 11 عام والمباريات كانت في التاسعة صباحًا".

وأضاف: "أي لاعب لديه أشياء مميز بها، وأخرى تحتاج للعمل من أجل التطور، هذا ما فعله معي فايلر والبدري، دائمًا ما يتحدثان معي عن ضرورة الدخول لمنطقة جزاء الخصم أثناء الهجوم".وعن أداء المالي أليو ديانج مع الأهلي، فقال حمدي فتحي: "لا يقلقني نهائيًا، عندما تكون هناك منافسة بين أكثر من لاعب فهي في مصلحة الأهلي،

وأضاف: "أي لاعب لديه أشياء مميز بها، وأخرى تحتاج للعمل من أجل التطور، هذا ما فعله معي فايلر والبدري، دائمًا ما يتحدثان معي عن ضرورة الدخول لمنطقة جزاء الخصم أثناء الهجوم".



وعن أداء المالي أليو ديانج مع الأهلي، فقال حمدي فتحي: "لا يقلقني نهائيًا، عندما تكون هناك منافسة بين أكثر من لاعب فهي في مصلحة الأهلي، وهذا أهم شيء".



وتطرق فتحي للحديث عن إمكانية خوضه تجربة الاحتراف في المستقبل، قائلًا: "بالتأكيد أريد خوض تجربة الاحتراف لكن بشرط تحقيق شيء كبير للأهلي أولًا".



واختتم حمدي فتحي: "الأهلي لن يواجه الهلال من أجل التعادل، فريقنا لا يلعب إلا للفوز فقط وبالتالي سنذهب إلى السودان من أجل الانتصار والصدارة فقط".

