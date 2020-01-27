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حسان دياب: لن نعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة الحريري

تحرير:وكالات ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م
حسان دياب
حسان دياب
قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي. ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأسبوع الماضي، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها. وحظي «حزب الله» المدعوم من إيران بحقيبتي الصحة والصناعة، وفقًا لماذكرته سبوتنيك.
وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان 17 أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياسا إلى الدخل المحلي. وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد
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احتجاجات لبنان

تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت. وينفذ المحتجون اليوم اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020، إذ قال مصدر إن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى أحد مداخل ساحة النجمة عبر شارع "فوش"، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية، وفقًا لروسيا اليوم.
محمد الحلبوسي

الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ للعراق

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: «إنها تسيء لسمعة الدولة»، إذ وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ«الأمر المرفوض»، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وسقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
احتجاجات العراق

إصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بالعراق

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء العراقية، مساء اليوم الأحد، بإصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بحي البلدية. وفي المحافظة نفسها، يشهد حاليا شارع دائرة الصحة بحي النقيب، وسط كربلاء، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين. وأطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العديد من المتظاهرين، وفق ما ذكرت مصادر محلية. وعلى صعيد آخر، شهدت مختلف المحافظات العراقية، الأحد، احتجاجات عارمة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
انفجار-فى-العراق

«لا توجد إصابات».. سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في بغداد

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، إذ أشارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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المظاهرات- في- لبنان (3)

بسبب تشكيل الحكومة.. موجهات بين الأمن والمحتجين في لبنان

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني، كما عززت القوات انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وأعلن أمس ، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها، إذ تشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب، بحسب سكاي نيوز.
حسان دياب

«بينهم 6 نساء».. حسان دياب يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية مستمرة رافضة لمبدأ المحاصصة في الحكومة، إذ تتكون الحكومة اللبنانية الجديدة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وقال دياب في مؤتمر صحفي: «جئت مسلحا بالدستور ووضعت معايير محددة لفريق العمل الحكومي، وقد واجهنا الكثير من الصعوبات في بلد ليس فيه إحصاءات علمية كافية»، متابعًا: «وصلنا لتشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان تجتمع فيها مواصفات متميزة لمواجهة ظروف استثنائية، وبسرعة قياسية».
سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
التظاهر -في -لبنان (6)

مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
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