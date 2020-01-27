حسان دياب: لن نعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة الحريري

تحرير:وكالات ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ م

حسان دياب

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي. ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأسبوع الماضي، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها. وحظي «حزب الله» المدعوم من إيران بحقيبتي الصحة والصناعة، وفقًا لماذكرته سبوتنيك.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان 17 أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياسا إلى الدخل المحلي. وأرغمت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الاستقالة، لتفشل في ما بعد