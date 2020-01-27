«النيران تشتعل».. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

تحطم طائرة_أرشيفية

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية، اليوم الإثنين، في إقليم غزنة وسط أفغانستان، إذ قال مسؤول أفغاني، إن طائرة ركاب تابعة لشركة «أريانا» الأفغانية الحكومية تحطمت في إقليم غزنة وسط البلاد. وقال مصدر، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة. فيما صرح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري: «قرابة الساعة 13,10 تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة، النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها، ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية».

وفي وقت سابق، لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم.وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد.وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل