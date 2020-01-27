رياضة

البريميرليج طوق نجاة برشلونة للتخلص من «المنبوذ»

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
برشلونة - كوتينيو
برشلونة - كوتينيو
رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة. ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوجرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.
ويعد كوتينيو أعلى صفقة في تاريخ برشلونة (160 مليون يورو)، حيث لم يتردد الأخير في فتح خزائنه بسخاء للتعاقد مع النجم البرازيلي عام 2018، الذي تحول من "ساحر" في ليفربول إلى "منبوذ" في برشلونة.ويدرك برشلونة أن تراجع مستوى كوتينيو، وقرار بايرن ميونيخ الأخير بعدم التعاقد مع اللاعب، سيصعب من مهمة بيعه بثمن
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حمدي-فتحي (1)

«الهروب من أجل الأهلي وتألق ديانج».. حمدي فتحي يتحدث

أكد حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، أن فريقه قادر على التتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، على الرغم من قوة المنافسة في مجموعته مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي. وأشار فتحي في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وحسام البدري مدرب المنتخب، ساهما في تطور قدراته داخل الملعب خلال الفترة الماضية. وبدأ حمدي فتحي حديثه قائلًا: "كنت بهرب من المدرسة من أجل مشاهدة الأهلي في اليابان، وقتها كان عمري 10 أو 11 عام والمباريات كانت في التاسعة صباحًا".
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

محمد يوسف يحذر الأهلي قبل موقعة الهلال

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وقال مدرب القلعة الحمراء السابق، في تصريحات إذاعية: "الأهلي يحتاج إلى التعادل أو الفوز من أجل التأهل، ولكني أحذر اللاعبين من التفكير في التعادل، وأطالبهم بالبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى، وإذا فكر الأهلي في التعادل ستكون مغامرة كبيرة، علينا الإصرار على الفوز من أجل تصدر المجموعة الأفريقية".
الأهلي- والنجم (7)

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
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برشلونة- وريال مدريد‎

مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، واسفرت عن وقوع فريق ريال مدريد في مواجهة ريال سرقسطة المتواجد في دوري الدرجة الثانية، وبرشلونة في مواجهة ديبورتيفو ليجانيس، ومن المقرر أن يواجه المرينجي نظيره سرقسطة خارج ملعبه، بينما سيلعب برشلونة على ملعبه "كامب نو" . وصعد كلًا من برشلونة وريال مدريد إلى دور الستة عشر، بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32 من المسابقة، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس بعد الخسارة أمام ليونيسا.
إنيستا

إنيستا يعلق على رحيل فالفيردي عن برشلونة

تحدث متوسط ميدان الإسباني أندريس إنيستا عن رحيل إيرنيستو فالفيردي عند تدريب فريقه السابق برشلونة، إلى جانب العرض الذي قدمه العملاق الكتالوني لتولي تشافي المهمة الفنية للفريق، وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جميع المدربين يتعرضون لمثل هذه المواقف، فقد تقرر رحيله (فالفيردي) بهذه الطريقة، ونأمل أن يكون القرار في صالح لبرشلونة"، وأضاف إنييستا الذي حضر مران برشلونة الأخير تحت قيادة فالفيردي: "لم يكن أفضل يوم، ولم يكن يومًا مريحًا لأحد".
رونالدينيو (2)

رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد الأفضل

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا، لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، وذلك حسبما أفاد لمجلة "بانينكا". وقال رونالدينيو: "عندما وصلت لبرشلونة كان طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا، ولقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، سارت الأمور بشكل سريع، ولقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".
ميسى

ميسي: كانت المباريات مميزة أمام الريال بوجود رونالدو

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن افتقاده لغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، بعد رحيل الأخير عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 متجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، لينهي بالتالي منافسة شرسة استمرت بين الثنائي على مدار 9 سنوات في الدوري الإسباني، واعترف ميسي بالقيمة الكبيرة لرونالدو، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، وتأثير ذلك على المنافسة في الليجا، وقال ميسي في تصريحات لشبكة "DAZN": "عندما كان في ريال مدريد، كانت المباريات مميزة"، وأضاف: "مبارياتنا أمام الريال دائمًا ما تكون رائعة، لكن في وجود كريستيانو فالأمر مختلف".
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