البريميرليج طوق نجاة برشلونة للتخلص من «المنبوذ»

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

برشلونة - كوتينيو

رغم أن فيليبي كوتينيو قدم أكثر من مباراة رائعة مع بايرن ميونيخ، إلاّ أن ذلك لن يشفع له على ما يبدو لمواصلة رحلته مع واحد من أقوى الفرق في القارة الأوروبية، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن النادي البافاري، لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي لضم فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة. ويتوقع أن يضع قرار النادي الألماني برشلونة في موقف صعب للغاية، فالنادي الكتالوني يريد التخلص من فيليبي كوتينيو وبيعه في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الدولي البرازيلي لم يقدم الأداء المنتظر منه مع "البلوجرانا"، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف جماهير النادي.

ويعد كوتينيو أعلى صفقة في تاريخ برشلونة (160 مليون يورو)، حيث لم يتردد الأخير في فتح خزائنه بسخاء للتعاقد مع النجم البرازيلي عام 2018، الذي تحول من "ساحر" في ليفربول إلى "منبوذ" في برشلونة.ويدرك برشلونة أن تراجع مستوى كوتينيو، وقرار بايرن ميونيخ الأخير بعدم التعاقد مع اللاعب، سيصعب من مهمة بيعه بثمن

ويعد كوتينيو أعلى صفقة في تاريخ برشلونة (160 مليون يورو)، حيث لم يتردد الأخير في فتح خزائنه بسخاء للتعاقد مع النجم البرازيلي عام 2018، الذي تحول من "ساحر" في ليفربول إلى "منبوذ" في برشلونة.



ويدرك برشلونة أن تراجع مستوى كوتينيو، وقرار بايرن ميونيخ الأخير بعدم التعاقد مع اللاعب، سيصعب من مهمة بيعه بثمن كبير، لاسيما وأن قيمته السوقية انخفضت كثيراً لتصل إلى 70 مليون يورو.



ويبقى "البريميرليج" هو طوق نجاة برشلونة للتخلص من كوتينيو، فقد أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن أندية مانشستر يونايتد، توتنهام وتشيلسي قد تحاول التعاقد مع كوتينيو، لكنها ستدفع أقل بكثير مما دفعه برشلونة للتعاقد مع اللاعب من ليفربول.



ويبدو أن كوتينيو يعض الآن أصابع الندم بعد إصراره على الرحيل عن ليفربول، وعدم سماع نصيحة مدرب "الريدز" يورجن كلوب الذي طالبه بالبقاء.

