مباحث التموين تداهم مصنع «دفايات الموت» في الجمالية

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

مدفأة كهربائية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، لحماية جمهور المستهلكين، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع دفايات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن العاصمة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، أشارت إلى أن المتهم بصدد طرح كميات كبيرة بالأسواق؛ بهدف تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المصنع المُشار إليه، وعُثر على المضبوطات التالية (400 دفاية



تحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن العاصمة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، أشارت إلى أن المتهم بصدد طرح كميات كبيرة بالأسواق؛ بهدف تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المصنع المُشار إليه، وعُثر على المضبوطات التالية (400 دفاية – 1000 شمعة دفاية - 600 بطارية كشاف – 300 قاعدة دفاية – 300 هيكل دفاية – 1000كرتونة دفاية فارغة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غشاً بذلك جمهور المستهلكين.



