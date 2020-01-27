الأرصاد: الطقس مستقر ويسمح بممارسة الأنشطة اليومية

تحرير:محمد فتحي ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م

طقس مستقر_أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة -1 في مدينتي نخل وكاترين، موضحا، أن هاتين المدينتين لهما طبيعة مناخية مختلفة عن باقي مدن مصر بأكملها. وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «ten»، صباح اليوم الإثنين، أن الطقس الآن مستقر ويسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية المختلفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلا أمر طبيعي، حيث أننا مازلنا في شهر يناير وهو أبرد شهور العام.

وأضاف، أن الطقس في باقي أنحاء الجمهورية معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، منوها بأن المناطق المكشوفة مثل التجمع الخامس، والشيخ زايد تكون أشد برودة، والهواء بهما جاف ولهذا يكون هناك شعور أكبر ببرودة الطقس.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد