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الأرصاد: الطقس مستقر ويسمح بممارسة الأنشطة اليومية

تحرير:محمد فتحي ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م
طقس مستقر_أرشيفية
طقس مستقر_أرشيفية
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة -1 في مدينتي نخل وكاترين، موضحا، أن هاتين المدينتين لهما طبيعة مناخية مختلفة عن باقي مدن مصر بأكملها. وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «ten»، صباح اليوم الإثنين، أن الطقس الآن مستقر ويسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية المختلفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلا أمر طبيعي، حيث أننا مازلنا في شهر يناير وهو أبرد شهور العام.
وأضاف، أن الطقس في باقي أنحاء الجمهورية معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، منوها بأن المناطق المكشوفة مثل التجمع الخامس، والشيخ زايد تكون أشد برودة، والهواء بهما جاف ولهذا يكون هناك شعور أكبر ببرودة الطقس.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد
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مجلس-النواب (1)

تشريعية النواب تضم القنوات والإذاعة لتعريفات الكيانات الإرهابية‎

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعي المحرضه على الإرهاب، وذلك بتعريف الكيان الإرهابي في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015، بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
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صحة النواب تناقش أزمة المستلزمات الطبية المحجوزة بالجمارك

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشات ساخنة، خلال نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة، بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية في الإفراج والجمارك، إذ قال مرشد، إن ذلك يتسبب في أن يضيع على وزارة الصحة وعلى مصر مبالغ طائلة وأجهزة طبية ومستلزمات المريض المصري في أمس الحاجة إليها.
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مدبولي يكلف بإحداث نقلة حقيقة في جودة الطرق والنظافة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتسريع وتيرة الإنجاز في القاهرة الكبرى، من خلال خطط تنفيذية غير تقليدية، تتواكب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشروعات غير مسبوقة تستهدف تغيير شكل الحياة في القاهرة، واستعادة رونق هذه العاصمة التاريخية التي تحظى بمكانة عالمية.
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المصيلحي: تشديد الرقابة والجولات لرفع جودة الخبز

التقى السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين السادة المحافظين والسادة وكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية، ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه السادة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد. فيما يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الإثنين، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد. فيما يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء، بينما تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائمة أحيانًا، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربي، بحسب توقعات خبراء الهيئة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (11)

الأرصاد: غدا طقس ممطر نهارا.. شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-بارد

«شبورة ورياح وأمطار».. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
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