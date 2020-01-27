«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

إنقاذ مُسنة - أرشيفية

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.

على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى أحد المراكز الطبية بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.قدمت المُسنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.وفي واقعة مماثلة



على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى أحد المراكز الطبية بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.



قدمت المُسنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.



وفي واقعة مماثلة بمدينة نصر منذ يومين، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، إذ تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم فتح باب الشقة سكنها، باستخدام معدات الإنقاذ، حيث تبين أن السيدة فى حالة إغماء، ونجحت القوات في إنقاذ السيدة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.







