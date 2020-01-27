جريمة

«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
إنقاذ مُسنة - أرشيفية
إنقاذ مُسنة - أرشيفية
فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ، وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى أحد المراكز الطبية بواسطة سيارة إسعاف، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.قدمت المُسنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.وفي واقعة مماثلة
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هجرة-غير-شرعية

ضبط صاحب شركة لتسفير المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير، استخدم طرق غير شرعية لتسفير المهاجرين بنظام هجرة غير شرعية.
مخدر-الحشيش (4)

صفقة المليون.. إحباط تهريب 100 طربة حشيش في البحيرة

في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الاجهزة الأمنية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.
مبادرة-كلنا-واحد (2)

انطلاق المرحلة الـ11 من مبادرة «كلنا واحد»

بمناسبة عيد الشرطة شاركت مديريات الأمن فى فعاليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واح"د بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلقت المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية.
الدفايات-الكهربائية

مباحث التموين تداهم مصنع «دفايات الموت» في الجمالية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، لحماية جمهور المستهلكين، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع دفايات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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انقاذ-مُسن (2)

«كان مغمى عليها».. وحدات الإنقاذ تنقل مُسنة للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لأحد المستشفيات، نظرًا لحالتها الصحية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا عاجلا بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الشرطة تستجيب لاستغاثة «مسنة الرمل» وتنقلها للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
جثة-طفل

محفظة وموبايل وزواج دون عقد..جريمة طفلة عزبة الهجانة

"ماجبتليش المحفظة والموبايل من الأوضة" بهذه الكلمات أدلى مسجل خطر باعترافات تفصيلية لجريمته الشنعاء التي اقترفها في حق طفلته، اعتدى عليها بالضرب لتفارق الملاك البرئ الحياة لدى تلقيها العلاج بالمستشفى متأثرة بإصابتها، الأمر الذي كشفته جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بميدرية أمن القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتحت إشراف مدير أمن العاصمة اللواء أشرف الجندي تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
جثة (5)

بسبب فردة شراب.. أب يضرب ابنته حتى الموت بمدينة نصر

تجرد من كل معاني الأنسانية وتلاشت من قلبه الرحمة واعتدى على طفلته صاحبة الـ14 عامًا بالضرب بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" حتى الموت. قسم أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة على يد والدها، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود أثار تعذيب بجسد المجني عليها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة في لحظة غضب إذ فقد أعصابه بعد رفض المجني عليها البحث على "شراب الحذاء" الخاص به.
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