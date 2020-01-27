جريمة

صفقة المليون.. إحباط تهريب 100 طربة حشيش في البحيرة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
حشيش
حشيش
في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الاجهزة الأمنية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.
التحريات أشارت إلى أن المتهمين (عاطلان) يتخذان مركز وادى النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بمدخل الطريق الدولي (العلمين - وادى
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هجرة-غير-شرعية

ضبط صاحب شركة لتسفير المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير، استخدم طرق غير شرعية لتسفير المهاجرين بنظام هجرة غير شرعية.
مبادرة-كلنا-واحد (2)

انطلاق المرحلة الـ11 من مبادرة «كلنا واحد»

بمناسبة عيد الشرطة شاركت مديريات الأمن فى فعاليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واح"د بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلقت المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية.
انقاذ-مُسن (1)

«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
الدفايات-الكهربائية

مباحث التموين تداهم مصنع «دفايات الموت» في الجمالية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، لحماية جمهور المستهلكين، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع دفايات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب نصف طن حشيش بـ40 مليون جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشمولها المستندى المشروع (تفاح) مشحونة بمعرفة شخصين لصالح شركة مقرها بالسويس.
مخدر-الحشيش (2)

إحباط ترويج 250 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بالبحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط صفقة قدرت قيمتها بـ1.7 مليون جنيه في رسالة واضحة للخارجين عن القانون بأنهم مطاردون وملاحقون باستمرار من "العيون الساهرة"، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة في المواد المخدرة.
اموال

12 مليونا في عام.. يقظة كمين طنطا تكشف عصابة العملة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة في النقد الأجنبي والتحويلات المالية بعد اشتباه قوة كمين بمركز طنطا في عامل بحوزته مبلغ مليون و850 ألف جنيه، 1000ريال سعودى، 2 هاتف محمول.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
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