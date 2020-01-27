صفقة المليون.. إحباط تهريب 100 طربة حشيش في البحيرة

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

حشيش

في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الاجهزة الأمنية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.

التحريات أشارت إلى أن المتهمين (عاطلان) يتخذان مركز وادى النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بمدخل الطريق الدولي (العلمين - وادى

التحريات أشارت إلى أن المتهمين (عاطلان) يتخذان مركز وادى النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف العنصرين بالأكمنة اللازمة وضبطهما بمدخل الطريق الدولي (العلمين - وادى النطرون) وتقاطعه مع الطريق الصحراوى (الإسكندرية - القاهرة) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 25 كيلو جراما -تقدر قيمتها بمليون و250 ألف جنيه- ومبلغ مالي وهاتفي محمول.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفنيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما.



