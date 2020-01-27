جريمة

ضبط صاحب شركة لتسفير المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
هجرة غير شرعية_أرشيفية
هجرة غير شرعية_أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير، استخدم طرق غير شرعية لتسفير المهاجرين بنظام هجرة غير شرعية.
كانت وردت معلومات بناء على تحريات مسبقة عن قيام أحد الأشخاص، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه في قضايا أموال عامة، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا، بمزاولة نشاط غير مشروع في تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، بإستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة
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مخدر-الحشيش (4)

صفقة المليون.. إحباط تهريب 100 طربة حشيش في البحيرة

في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، ضبطت الاجهزة الأمنية اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالبحيرة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.
مبادرة-كلنا-واحد (2)

انطلاق المرحلة الـ11 من مبادرة «كلنا واحد»

بمناسبة عيد الشرطة شاركت مديريات الأمن فى فعاليات المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واح"د بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلقت المرحلة الحادية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية.
انقاذ-مُسن (1)

«نجدة القاهرة» تستجيب لاستغاثة مُسنة مريضة

فى لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بشكل فوري لالتماس مواطنة بالقاهرة لنقلها لأحد المراكز الطبية نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
الدفايات-الكهربائية

مباحث التموين تداهم مصنع «دفايات الموت» في الجمالية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى، لحماية جمهور المستهلكين، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع دفايات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الشرطة تستجيب لاستغاثة «مسنة الرمل» وتنقلها للمستشفى

في لفتة إنسانية، استجابت قوات الحماية المدنية لالتماس مُسنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظراً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لإحدى المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.
انهيار-عقار (2)

بالأسماء.. تعرف على ضحايا انهيار عقار الإسكندرية

تواصل فرق الإنقاذ ورجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، مجهوداتها للبحث عن جثث عالقة أسفل عقار منطقة العطارين، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك بعد استخراج 5 جثث وأخر مصاب، جراء انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى "العمال" بشارع عبد المنعم بدائرة قسم شرطة العطارين، بينما تحرر محضر بالواقعة، فيما تقرر تشكيل لجنة هندسية لبدء معاينة أسباب انهيار العقار والمتسبب في انهياره، وسرعة طلب تحريات المباحث، واستعجال ملف العقار من الحي والاستماع لشهادة أقوال الشهود، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة كوم الدكة والشخص المصاب إلى مستشفى الأميري.
انهيار-عقار-بغرب-الإسكندرية (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب آخر أثر وقوع حادث انهيار عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، وسقط على مقهى أسفله وأودى بحياة 5 من رواد المقهى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ورافقتها سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وبدأت عملية استخراج الجثث تباعا بالتزامن مع بدء عملية رفع الأنقاض، ومازالت عملية البحث من قبل رجال الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية عن وجود جثث أخرى أو مصابين تحت الأنقاض مستمرة.
سجن

ضبط عاطل تخصص في تسفير المهاجرين بمستندات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل، اليوم الثلاثاء، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم باب شرق، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية.
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