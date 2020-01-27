ضبط صاحب شركة لتسفير المهاجرين غير الشرعيين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

هجرة غير شرعية_أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة. بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير، استخدم طرق غير شرعية لتسفير المهاجرين بنظام هجرة غير شرعية.

كانت وردت معلومات بناء على تحريات مسبقة عن قيام أحد الأشخاص، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه في قضايا أموال عامة، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا، بمزاولة نشاط غير مشروع في تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية، بإستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة