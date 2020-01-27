نقل النواب توافق على اتفاقية قرض بـ461 مليون دولار

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

مجلس النواب_أرشيفية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الإستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.