إحالة 3 متهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية للمفتي

٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل جلسة النطق بالحكم عليهم، و8 متهمين آخرين من بينهم بعض قيادات بجماعة الإخوان هاربين في تركيا، إلى جلسة 21 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى وقائع اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.

يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان. وأدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه