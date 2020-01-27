كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

الزمالك

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،‎ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء غدً الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويدخل فريق الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، صاحب المركز الثالث، علمًا أن الأخير لبع مباراتين أكثر، في المقابل يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي. - خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- محمود حمدي الونش- حازم إمام - محمد عبد السلام. - خط الوسط: فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم- يوسف أوباما - إسلام جابر- مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا- إمام عاشور. -