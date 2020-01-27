رياضة

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
الزمالك
الزمالك
أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،‎ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء غدً الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويدخل فريق الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، صاحب المركز الثالث، علمًا أن الأخير لبع مباراتين أكثر، في المقابل يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
وجاءت القائمة كالتالي: - حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي. - خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- محمود حمدي الونش- حازم إمام - محمد عبد السلام. - خط الوسط: فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم- يوسف أوباما - إسلام جابر- مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا- إمام عاشور. -
اقرأ المزيد
إيدين هازارد (4)

هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.
الأهلي - أسوان (5)

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- والشرقية (5)

نقل مباراة الزمالك ودجلة إلى استاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره وادي دجلة، إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بعدما كان مقررًا له على ملعب السلام. ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفرس الأبيض اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل الغزلان المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
مران الزمالك (1)

مران الزمالك.. تأهيل عبدالله وجلسة كارتيرون

واصل فريق الزمالك تدريباته بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبدأ المران بجلسة كارتيرون والجهاز المعاون، من أجل مناقشة الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مواجهة أمس. وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة تأهيلية في المران لكل من فرجاني ساسي، محمد عبد الشافي، أحمد سيد زيزو في الجيم لمعالجة الإرهاق، وأدى أشرف بن شرقي تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مباراة مازيمبي.
الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]