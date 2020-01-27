تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

الأهلي- الهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".

وأضاف عبدالحفيظ، قائلا: "أتمنى أن يكون الحكم على مستوى أهمية اللقاء، فهي مباراة مصيرية للفريقين وحاسمة على التأهل لدور الثمانية.. الهلال فريق قوي، ويتسلح باللعب على أرضه ووسط جماهيره، لكننا نعتبر أننا سنخوض اللقاء في بلدنا في ظل أواصر العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، نحن شعب واحد". وحقق فريق الأهلي