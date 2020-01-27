مقتل شخصين وإصابة 18 أخرين في إطلاق نار بالعراق

تحرير:وكالات ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل اثنين وإصابة 18 في هجوم شنه مجهولون على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مشيرا إلى أن 9 مصابين، بينهم حالات خطيرة في أحداث ساحات التظاهر ببغداد. وبعد إحراق خيامهم من قبل مجهولين، أعاد المتظاهرون نصب خيام جديدة للاعتصام في ساحة الحبوبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وكانت مصادر طبية قد أفادت بسقوط قتيلين من المتظاهرين، أمس الأحد، في ساحة الوثبة قرب ساحة التحرير في بغداد خلال تجدد المواجهات مع قوات الأمن، وفقًا لما ذكرته العربية.

وأفاد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء العراقية، مساء أمس الأحد، بإصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بحي البلدية.وفي المحافظة نفسها، يشهد حاليا شارع دائرة الصحة بحي النقيب، وسط كربلاء، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين.وأطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين،