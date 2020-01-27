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مقتل شخصين وإصابة 18 أخرين في إطلاق نار بالعراق

تحرير:وكالات ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
العراق_أرشيفية
العراق_أرشيفية
أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل اثنين وإصابة 18 في هجوم شنه مجهولون على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مشيرا إلى أن 9 مصابين، بينهم حالات خطيرة في أحداث ساحات التظاهر ببغداد. وبعد إحراق خيامهم من قبل مجهولين، أعاد المتظاهرون نصب خيام جديدة للاعتصام في ساحة الحبوبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وكانت مصادر طبية قد أفادت بسقوط قتيلين من المتظاهرين، أمس الأحد، في ساحة الوثبة قرب ساحة التحرير في بغداد خلال تجدد المواجهات مع قوات الأمن، وفقًا لما ذكرته العربية.
وأفاد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء العراقية، مساء أمس الأحد، بإصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بحي البلدية.وفي المحافظة نفسها، يشهد حاليا شارع دائرة الصحة بحي النقيب، وسط كربلاء، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين.وأطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين،
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ضحايا-تفجير-اليمن (2)

تقرير حقوقي يمني: 765 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين خلال شهر

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن "منظمة غير حكومية"، 765 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من الـ10 ديسمبر 2019 وحتى الـ10 من يناير 2020. وقالت الشبكة في تقرير أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، "إن الانتهاكات التي وثقتها تنوعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإضافة إلى زراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمنشآت الحكومية والخاصة.
حسان- دياب (3)

حسان دياب: لن نعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي. ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأسبوع الماضي، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها. وحظي «حزب الله» المدعوم من إيران بحقيبتي الصحة والصناعة، وفقًا لماذكرته سبوتنيك.
احتجاجات لبنان

تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت. وينفذ المحتجون اليوم اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020، إذ قال مصدر إن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى أحد مداخل ساحة النجمة عبر شارع "فوش"، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية، وفقًا لروسيا اليوم.
محمد الحلبوسي

الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ للعراق

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: «إنها تسيء لسمعة الدولة»، إذ وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ«الأمر المرفوض»، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وسقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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محمد الحلبوسي

الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ للعراق

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: «إنها تسيء لسمعة الدولة»، إذ وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ«الأمر المرفوض»، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وسقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
احتجاجات العراق

إصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بالعراق

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء العراقية، مساء اليوم الأحد، بإصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بحي البلدية. وفي المحافظة نفسها، يشهد حاليا شارع دائرة الصحة بحي النقيب، وسط كربلاء، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين. وأطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العديد من المتظاهرين، وفق ما ذكرت مصادر محلية. وعلى صعيد آخر، شهدت مختلف المحافظات العراقية، الأحد، احتجاجات عارمة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
تظاهرات العراق

اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات العراق

قتيل و15 مصابًا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالعراق

لقي متظاهرًا مصرعه، بينما أصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، حيث وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن «الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية»، وأضافوا، أن «القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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