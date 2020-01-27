عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف لتعظيم موارد الهيئة

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م

علي عبد العال

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة، وكذلك الأراضي الغير مخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وطالب عبدالعال النواب بعدم مناقشة مشاكل السكك الحديد، وأن تنصب المناقشات على مشروع القانون، حتى لا نلقى بظلال من الشك على دستورية القانون، مؤكدا أن القانون لا يتضمن استغلال الموارد التي تدخل في نطاق النفع العام.ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية