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عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف لتعظيم موارد الهيئة

تحرير:أحمد جاد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٣ م
علي عبد العال
علي عبد العال
شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة، وكذلك الأراضي الغير مخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وطالب عبدالعال النواب بعدم مناقشة مشاكل السكك الحديد، وأن تنصب المناقشات على مشروع القانون، حتى لا نلقى بظلال من الشك على دستورية القانون، مؤكدا أن القانون لا يتضمن استغلال الموارد التي تدخل في نطاق النفع العام.ويستهدف مشروع القانون السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية
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بسبب «التزويغ».. التحقيق مع 106 عاملين بالدقهلية

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على إحالة 106 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي. وذكرت المحافظة في بيان اليوم الإثنين، أن قرارات المحافظ تأتي بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بشأن المرور على عدد من الوحدات الصحية خلال أربعة أيام شملت مراكز الجمالية ودكرنس والمنزلة وتمي الأمديد.
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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤسس لنظام سياسي جديد، وهو يتيح للسياسيين والمعارضين والأحزاب السياسية الحركة مع أو ضد النظام. وأضاف «حسب الله»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، أنه لا يوجد تضييق على المعارضة الوطنية داخل أو خارج البرلمان، مؤكدا أن هناك مساحة كبيرة لحركة أي حزب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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