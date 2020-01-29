خلي بالك.. التعصب في تشجيع فريقك نهايته أزمة قلبية

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

كرة القدم

كرة القدم بلا شك واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة والشعبية في جميع أنحاء العالم، محبيها من مختلف الفئات العمرية، وقد يصل الاهتمام بها إلى الجنون والتعصب، وخاصة أثناء موسم كأس العالم لكرة القدم أو الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والتعرض لمعدلات عالية من التوتر والقلق، رغبة في فوز الفريق المفضل، لكن قد يتطور الأمر إلى أمراض بالغة الخطورة، وظهر ذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من المشجعين، نقلًا عن الهندي "timesofindia".

وكشفت دراسة حديثة، أن التفاني الذي يظهره مشجعي كرة القدم، يعرضهم لخطر أكبر من النوبات القلبية بسبب مستويات التوتر البالغة، ليس ذلك فقط، لكن لاعبي كرة القدم المخلصين يعانون من التوتر أيضًا، وذلك أثناء مشاهدة فريقهم المفضل خلال إحدى الدوريات، ينتج عنه الإصابة بنوبات قلبية. أجريت هذه الدراسة خلال