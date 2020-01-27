رياضة

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م
أسوان
أسوان
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، ونجح فريق أسوان في تسجيل هدف التقدم عن طريق كريم الطيب، بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من أحمد عامر، استقبلها الطيب برأسية قوية مرت على يسار أحمد السعدنى، حارس مرمى فريق حرس الحدود. وفي الدقيقة 58، أدرك فريق حرس الحدود هدف التعادل، من ركلة جزاء احتسبت
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هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.
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تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

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وادي دجلة‎

وادي دجلة يقسو على أسوان في الدوري

حقق فريق وادي دجلة، فوزًا ثمينًا، على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب زهرة الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع فريق وادي دجلة إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب بطولة الدوري، بفارق نقطة عن فريق الجونة، الذي تراجع إلى المركز الثالث عشر، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
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كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
الزمالك- والجونة (1)

شيكابالا يقود الزمالك للفوز على الجونة

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبدالرازق شيكابالا هدف التقدم، وأضاف محمد أوناجم الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطة عن نادي مصر صاحب المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب مسابقة الدوري.
حرس-الحدود

حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق حرس الحدود، فوزا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الحرس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. فريق حرس الحدود بدأ المباراة ضاغطًا، وكان قريب من التسجيل في الدقيقة، بعدما استقبل أحمد شرويدة، كرة عرضية، بتسديدة مباشرة مرت أعلى المرمى
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