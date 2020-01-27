أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م

أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.

بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، ونجح فريق أسوان في تسجيل هدف التقدم عن طريق كريم الطيب، بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من أحمد عامر، استقبلها الطيب برأسية قوية مرت على يسار أحمد السعدنى، حارس مرمى فريق حرس الحدود. وفي الدقيقة 58، أدرك فريق حرس الحدود هدف التعادل، من ركلة جزاء احتسبت