رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تقوم بدور فعال في قضايا العيش المشترك

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م

القس أندريه زكي

أكد رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، أن مصر لها دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم قضايا العيش المشترك، وأهمية دعم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وذكرت الكنيسة الإنجيلية في مصر في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال زيارة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى السويد وألمانيا ولقائه بعدد من القيادات البارزة في المجتمع المدني وقيادات الكنائس الإنجيلية العربية.

وأوضحت أن زكي التقى خلال زيارته إلى السويد أساقفة السويد، وتم مناقشة أوضاع المنطقة العربية والدور الفعال الذي تقوم به مصر في ظل التحديات التي تواجه المسيحيين العرب، والدور الإيجابي للمسيحيين المصريين، ودعا أساقفة السويد إلى زيارة مصر.كما التقى بسفيرة حوار الأديان بوزارة الخارجية السويدية أوليركا سانبرج،