رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تقوم بدور فعال في قضايا العيش المشترك
تحرير:التحرير
٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م
القس أندريه زكي
أكد رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، أن مصر لها دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم قضايا العيش المشترك، وأهمية دعم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وذكرت الكنيسة الإنجيلية في مصر في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال زيارة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى السويد وألمانيا ولقائه بعدد من القيادات البارزة في المجتمع المدني وقيادات الكنائس الإنجيلية العربية.
وأوضحت أن زكي التقى خلال زيارته إلى السويد أساقفة السويد، وتم مناقشة أوضاع المنطقة العربية والدور الفعال الذي تقوم به مصر في ظل التحديات التي تواجه المسيحيين العرب، والدور الإيجابي للمسيحيين المصريين، ودعا أساقفة السويد إلى زيارة مصر.كما التقى بسفيرة حوار الأديان بوزارة الخارجية السويدية أوليركا سانبرج،
وأوضحت أن زكي التقى خلال زيارته إلى السويد أساقفة السويد، وتم مناقشة أوضاع المنطقة العربية والدور الفعال الذي تقوم به مصر في ظل التحديات التي تواجه المسيحيين العرب، والدور الإيجابي للمسيحيين المصريين، ودعا أساقفة السويد إلى زيارة مصر.
كما التقى بسفيرة حوار الأديان بوزارة الخارجية السويدية أوليركا سانبرج، وبحثا عدة قضايا منها تحديات المنطقة والدور الإيجابي لمصر كنموذج للعيش المشترك، وأيضًا ما تم إنجازه في قانون بناء الكنائس، وأهمية تفعيل الحوار والسلام المجتمعي كضرورة مهمة في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الدكتور القس أندريه زكي التقى - خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين - بعدد من القيادات المهمة، أبرزها مدير الشرق الأوسط بوزارة التعاون الدولي كلوديا ورينج ، ورئيس منظمات المجتمع المدني والكنيسة برنهارد فليمبرج ، لاستعراض دور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والخطوات التي تتخذها الدولة في تحرير الاقتصاد من أجل دعم الشرائح الأكثر عرضة لخطر الفقر، وأيضًا فيما يخص تطورات تعديل قانون الجمعيات الأهلية والرؤية المستقبلية للمجتمع المدني في مصر.
ونوه البيان إلى أن رئيس الإنجيلية التقى بأسقف الكنيسة اللوثرية الجديد ببرلين كرستيان ستابلن، ونائب رئيس اللجنة الحكومية لحرية الأديان مارين كوب.