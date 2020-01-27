طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م

طالبان

أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن مسؤولين عسكريين أمريكيين يحققون في تقارير عن تحطم الطائرة في أفغانستان.وكان المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري قد صرح في وقت سابق، بتحطم طائرة في منطقة "ديه ياك" بولاية غزنة، مضيفا أن النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. جدير بالذكر أن مساحات