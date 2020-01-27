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طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٩ م
طالبان
طالبان
أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".
من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن مسؤولين عسكريين أمريكيين يحققون في تقارير عن تحطم الطائرة في أفغانستان.وكان المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري قد صرح في وقت سابق، بتحطم طائرة في منطقة "ديه ياك" بولاية غزنة، مضيفا أن النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. جدير بالذكر أن مساحات
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تحطم-طائرة (2)

«النيران تشتعل».. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية، اليوم الإثنين، في إقليم غزنة وسط أفغانستان، إذ قال مسؤول أفغاني، إن طائرة ركاب تابعة لشركة «أريانا» الأفغانية الحكومية تحطمت في إقليم غزنة وسط البلاد. وقال مصدر، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة. فيما صرح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري: «قرابة الساعة 13,10 تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة، النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها، ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية».
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بسبب كورونا.. فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين

أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى دولة الصين حتى 21 فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن نقابة وكالات السفر دعت في بيان، أمس إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة، ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حاليا في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالاجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
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اشتعال النيران في طائرة ركاب إيرانية

نفذت طائرة ركاب إيرانية، خلال رحلة داخلية شمال البلاد، عملية هبوط اضطراري بعد اشتعال النيران فيها. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن الطائرة المدنية عادت إلى المدرج في مطار جرجان بمحافظة كلستان شمال إيران، فور الإقلاع إثر اندلاع النيران، من دون حدوث إصابات، لافتًا إلى أن أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الأحد خلال تنفيذ الطائرة رحلة من جرجان إلى طهران، حينما نشبت النيران في منظومة أحد المحركين، فيما تمكن الطيار من إعادة الطائرة إلى المدرج، مشيرة أن جميع ركاب الطائرة سالمون، ولم يصب أحد منهم بأذى جراء الحادث، وفقًا لروسيا اليوم.
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تحطم-طائرة (2)

«النيران تشتعل».. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية، اليوم الإثنين، في إقليم غزنة وسط أفغانستان، إذ قال مسؤول أفغاني، إن طائرة ركاب تابعة لشركة «أريانا» الأفغانية الحكومية تحطمت في إقليم غزنة وسط البلاد. وقال مصدر، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة. فيما صرح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري: «قرابة الساعة 13,10 تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة، النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها، ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية».
انفجار- سيارة -سوريا (2)

مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

لقى مدني واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.
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إصابة 20 شخصا جراء انفجار قنابل يدوية بإقليم «خوست» الأفغاني

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا على الأقل جراء انفجار قنابل يدوية في إقليم "خوست". ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم طالب منجال قوله: إن القنابل انفجرت خلال حفل زفاف كان مقاما الليلة الماضية في منطقة "أليشير"، مشيرا إلى أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، إلا أن التحقيقات جارية للوقوع على ملابساته.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: سقوط طائرة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

أعلن المتحدث العسكري، قبل قليل، عن استشهاد طيار مصري اثناء مشاركته في التدريبات الواسعة النطاق، وذلك على إثر سقوط طائرته، إذ قال المتحدث العسكري، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن إستشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة.
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