بسبب «التزويغ».. التحقيق مع 106 عاملين بالدقهلية

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٥ م

محافظ الدقهلية

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على إحالة 106 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي. وذكرت المحافظة في بيان اليوم الإثنين، أن قرارات المحافظ تأتي بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بشأن المرور على عدد من الوحدات الصحية خلال أربعة أيام شملت مراكز الجمالية ودكرنس والمنزلة وتمي الأمديد.