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تقرير حقوقي يمني: 765 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين خلال شهر

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م
اليمن
اليمن
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن "منظمة غير حكومية"، 765 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من الـ10 ديسمبر 2019 وحتى الـ10 من يناير 2020. وقالت الشبكة في تقرير أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، "إن الانتهاكات التي وثقتها تنوعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإضافة إلى زراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمنشآت الحكومية والخاصة.
وأضاف التقرير، أن فريق الرصد والتوثيق الميداني سجل 46 حالة قتل بينهم 7 نساء، و13طفلا، لافتا إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت بمقتل 17 حالة.وأفاد أن عدد المصابين المدنيين، خلال ذات الفترة، بلغ 76 مدنيا بينهم 16 امرأة، و19طفلا، مشيرا إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات
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نفجير في العراق

مقتل شخصين وإصابة 18 أخرين في إطلاق نار بالعراق

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل اثنين وإصابة 18 في هجوم شنه مجهولون على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مشيرا إلى أن 9 مصابين، بينهم حالات خطيرة في أحداث ساحات التظاهر ببغداد. وبعد إحراق خيامهم من قبل مجهولين، أعاد المتظاهرون نصب خيام جديدة للاعتصام في ساحة الحبوبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وكانت مصادر طبية قد أفادت بسقوط قتيلين من المتظاهرين، أمس الأحد، في ساحة الوثبة قرب ساحة التحرير في بغداد خلال تجدد المواجهات مع قوات الأمن، وفقًا لما ذكرته العربية.
حسان- دياب (3)

حسان دياب: لن نعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الإثنين، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر الماضي. ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأسبوع الماضي، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها. وحظي «حزب الله» المدعوم من إيران بحقيبتي الصحة والصناعة، وفقًا لماذكرته سبوتنيك.
احتجاجات لبنان

تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بحصول تدافع بين الجيش اللبناني والمحتجين في محيط البرلمان بوسط بيروت. وينفذ المحتجون اليوم اعتصامات وتظاهرات في العاصمة بيروت، تهدف إلى منع النواب من الوصول إلى البرلمان، لمناقشة موازنة العام 2020، إذ قال مصدر إن الجيش والقوى الأمنية استقدمت تعزيزات إلى جميع مداخل وسط بيروت. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين حاولت الوصول إلى أحد مداخل ساحة النجمة عبر شارع "فوش"، حيث تمكن الجيش من إبعادهم، فتجمعوا عند الواجهة البحرية مقابل قاعدة بيروت البحرية، وفقًا لروسيا اليوم.
محمد الحلبوسي

الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ للعراق

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: «إنها تسيء لسمعة الدولة»، إذ وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ«الأمر المرفوض»، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وسقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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الخارجية المصرية

مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، إذ نقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.
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مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 أخرين في اشتباكات باليمن

لقي 80 حوثيًا مصرعهم، بينما أسر 100 آخرين خلال اشتباكات صباح اليوم الإثنين، في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، إذ أوضحت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين، لافته إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، موضحة أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح، وفقًا لما ذكرته العربية.
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32 قتيلًا و50 جريحًا حصيلة الهجوم على معكسر في اليمن

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب إلى 32 قتيلا في صفوف قوات الشرعية في اليمن وأكثر من خمسين جريحا. وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أفادت في وقت سابق، أن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الإستقبال في ذمار بلغ خمسة وعشرين قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني، موضحًا أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.
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قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضًا عسكريًا في اليمن

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن. ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية أسفر عن سقوط قتلي وجرحى.
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