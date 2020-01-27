تقرير حقوقي يمني: 765 انتهاكا حوثيا ضد المدنيين خلال شهر

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

اليمن

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن "منظمة غير حكومية"، 765 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من الـ10 ديسمبر 2019 وحتى الـ10 من يناير 2020. وقالت الشبكة في تقرير أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، "إن الانتهاكات التي وثقتها تنوعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بالإضافة إلى زراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمنشآت الحكومية والخاصة.

وأضاف التقرير، أن فريق الرصد والتوثيق الميداني سجل 46 حالة قتل بينهم 7 نساء، و13طفلا، لافتا إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت بمقتل 17 حالة.وأفاد أن عدد المصابين المدنيين، خلال ذات الفترة، بلغ 76 مدنيا بينهم 16 امرأة، و19طفلا، مشيرا إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات