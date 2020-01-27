ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أن الكثير من الدول العربية وافقوا على خطة السلام وأبدوا إعجابهم بها، واصفا إياها بأنها "بداية جيدة". ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي اليوم قبل لحظات من عقده لقاء في البيت الأبيض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومن ثم مع منافسه الرئيسي في الانتخابات، بيني غانتس،