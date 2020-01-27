ترامب: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» غدا الساعة السابعة
تحرير:التحرير
٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 مساء بتوقيت واشنطن (السابعة بتوقيت مصر).
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.
وأشار ترامب إلى أن الكثير من الدول العربية وافقوا على خطة السلام وأبدوا إعجابهم بها، واصفا إياها بأنها "بداية جيدة".
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي اليوم قبل لحظات من عقده لقاء في البيت الأبيض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومن ثم مع منافسه الرئيسي في الانتخابات، بيني غانتس،
وأشار ترامب إلى أن الكثير من الدول العربية وافقوا على خطة السلام وأبدوا إعجابهم بها، واصفا إياها بأنها "بداية جيدة".
ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي اليوم قبل لحظات من عقده لقاء في البيت الأبيض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومن ثم مع منافسه الرئيسي في الانتخابات، بيني غانتس، لإطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الأمريكية.
ولن يلتقي ترامب بممثلين عن الفلسطينيين الذين يقولون إن خطة السلام الأميركية ولدت ميتة.
من جهته، صرح نتنياهو خلال لقائه مع ترامب بالقول إن خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأضاف: "شكرا لكم لكل ما قمتم به من أجل إسرائيل – الاعتراف بالقدس ونقل السفارة والاعتراف بحقوقنا"، مبرزا "جعلتم تحالفنا أقوى من أي وقت مضى".
ويقاطع الفلسطينيون علنا منذ أواخر 2017 إدارة ترامب، بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويقولون إن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها لعملية السلام.
غير أن ترامب قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه تم الحديث مع الفلسطينيين بشكل وجيز بشأن الخطة، غير أن الرئاسة الفلسطينية نفت ذلك.
وهدد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاق أوسلو الذي يحدد شكل العلاقة مع إسرائيل، في حال أعلن ترامب عن خطته.