ترامب: سيتم الإعلان غدًا عن تفاصيل خطة السلام

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٥ م

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم كشف النقاب عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط غدا في الساعة 12:00 (بتوقيت واشنطن). وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، إنه سيناقش مع نتنياهو اليوم خطة السلام في الشرق الأوسط التي وصفها "بالمهمة"، مضيفا أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام قبل أن يكون هناك سلام فعلي في الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أن الكثير من الدول العربية وافقوا على خطة السلام وأبدوا إعجابهم بها، واصفا إياها بأنها "بداية جيدة".