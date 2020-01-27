هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

تحرير:محمد جمال ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م

هازارد

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف هازارد أن يكون جاهزًا بشكل 100% لمواجهة مانشستر سيتي، في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم 26 فبراير المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو. وسيلعب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي أمام أوساسونا وسيلتا فيجو وليفانتي، وقد يحظى هازارد بعدة دقائق في هذه المواجهات الثلاث قبل موقعة