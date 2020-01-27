وفاة والدة الفنان محمود حافظ

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٢ م

محمود حافظ

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الإثنين، والدة الفنان محمود حافظ، بعد تعرضها لأزمة صحية. وأعلن المخرج بيتر ميمي وفاة والدة حافظ، إذ كتب على حسابه عبر "فيسبوك" قائلا: "البقاء لله والدة أخويا محمود حافظ، ربنا يصبره ويعزيه"، ومن المقرر تشييع الجثمان غدا في مدينة المنصورة مسقط رأس محمود حافظ. ويشارك حافظ في بطولة مسلسل “الاختيار” بطولة النجم أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك حافظ أيضًا في مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني وهو من تأليف هاني سرحان، وبطولة كل من ياسر جلال، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، عايدة رياض وإخراج حسين المنباوي. كما شارك في فيلم "الممر" بطولة أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس