ارتفاع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، في محلات الصاغة 4 جنيهات، لترتفع طوال تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات. وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 عند 696 جنيهًا، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، وذلك بعد أن كان بـ690 جنيها.

وعلى المستوى العالمي، رفعت أسعار الذهب من مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا"، حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين، وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، بعدما قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس