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ارتفاع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، في محلات الصاغة 4 جنيهات، لترتفع طوال تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات. وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 عند 696 جنيهًا، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، وذلك بعد أن كان بـ690 جنيها.
وعلى المستوى العالمي، رفعت أسعار الذهب من مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا"، حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين، وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، بعدما قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس
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فودافون (3)

هل تبيع فودافون العالمية حصتها بمصر لـ STC السعودية؟

بشكل مفاجئ ترددت أنباء خلال اليومين الماضيين حول وجود مفاوضات بين شركة فودافون العالمية وشركة STC السعودية لبيع حصة الأولى في السوق المصري، وهي الحصة التي تقدر بـ55% من شركة فودافون مصر، بينما الـ45 % الأخرى تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، يأتي ذلك في ظل عدم وجود أي ردود رسمية من شركة فودافون مصر، التي اكتفى مسئولوها برفض التعليق، مؤكدين أن القرار في هذه الصفقة في حال وجودها يعود إلى الشركة العالمية، دون تدخل الشركة في مصر، ولأنها تمثل إدارة فقط للشركة، وليست صاحبة قرار أو طرف في المفاوضات.
الذهب (2)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 689 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية نحو 1573 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزير-الماليه

28 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًّا؛ بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

10 مهام للحكومة في ملف التنمية الاقتصادية

عقب تحديد السيد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020، الذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر لجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1558 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 18 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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