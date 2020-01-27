ارتفاع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين
تحرير:التحرير
٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، في محلات الصاغة 4 جنيهات، لترتفع طوال تعاملات اليوم بقيمة 6 جنيهات.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 عند 696 جنيهًا، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر شعبية في السوق المصري، وذلك بعد أن كان بـ690 جنيها.
وعلى المستوى العالمي، رفعت أسعار الذهب من مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا"، حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين، وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، بعدما قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس
وعلى المستوى العالمي، رفعت أسعار الذهب من مكاسبها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا"، حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين، وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، بعدما قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس الأحد، إن قدرة انتقال "كورونا" تزداد قوة وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، وقد تمدد البلاد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بسبب تفشي الفيروس.
وبمستهل التعاملات العالمية اليوم، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7%، ليصل إلى 1583.35 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة 11.82 دولار، في حين كان المعدن الأصغر صعد إلى 1586 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.
وزاد سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل، أكثر من 0.7%، مسجلاً 1589.90 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة 11.70 دولار.
ويرصد "التحرير" الأسعار المحلية لأعيرة الذهب:
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 795 جنيها.
كما سجل جرام الذهب عيار 22 عند نحو 729 جنيها.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 696 جنيها.
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 597 جنيها.
وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 464 جنيها.
وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 398 جنيها.
وسجلت أوقية الذهب نحو 24 ألفًا و738 جنيها.
والجنيه الذهب سجل نحو 5 آلاف و568 جنيهًا.