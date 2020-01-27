انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٨ م

إعدام - أرشيفية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

التحقيقات كشفت عن العثور على جثة "إسلام .ح" 21 عاما متفحمة وكشفت المعاينة أن باب الغرفة كان مغلقًا بـ"قفل" من الخارج وقت الحريق. فريق البحث توصل إلى أن الوفاة بها شبهة جنائية وأن وراء إرتكاب الجريمة زوجة والد المجني عليه "أحلام .م" 41 عاما، ربة بقصد الإنتقام من زوجها. تم ضبط المتهمة وأدلت باعترافتها