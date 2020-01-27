الجمعية الوطنية الكينية: نقدر جهود السيسي في حل أزمتنا مع الصومال

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م

السيسي

أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة لمصر، مشيداً بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وأكد أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية؛ مشيراً إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني.

وقدم المسؤول الكيني الشكر لمصر لدعم كينيا للترشح لشغل مقعد إفريقيا غير الدائم بمجلس الأمن.وعقب اللقاء اصطحب الدكتور علي عبدالعال ضيفه في جولة داخل مبنى مجلس النواب؛ حيث تفقد قاعة المجلس كما زار المتحف واستمع الى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي تمتد الى أكثر من 150 عاما.وأقام عبد العال مأدبة