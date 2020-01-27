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الجمعية الوطنية الكينية: نقدر جهود السيسي في حل أزمتنا مع الصومال

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م
السيسي
السيسي
أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة لمصر، مشيداً بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وأكد أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية؛ مشيراً إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني.
وقدم المسؤول الكيني الشكر لمصر لدعم كينيا للترشح لشغل مقعد إفريقيا غير الدائم بمجلس الأمن.وعقب اللقاء اصطحب الدكتور علي عبدالعال ضيفه في جولة داخل مبنى مجلس النواب؛ حيث تفقد قاعة المجلس كما زار المتحف واستمع الى شرح عن تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي تمتد الى أكثر من 150 عاما.وأقام عبد العال مأدبة
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حركة-طالبان

طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".
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«النيران تشتعل».. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية، اليوم الإثنين، في إقليم غزنة وسط أفغانستان، إذ قال مسؤول أفغاني، إن طائرة ركاب تابعة لشركة «أريانا» الأفغانية الحكومية تحطمت في إقليم غزنة وسط البلاد. وقال مصدر، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة. فيما صرح المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري: «قرابة الساعة 13,10 تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة، النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها، ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية».
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بسبب كورونا.. فرنسا توقف الرحلات السياحية إلى الصين

أعلنت نقابة وكالات السفر الفرنسية، اليوم الإثنين، عن إيقاف الرحلات السياحية إلى دولة الصين حتى 21 فبراير المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، أن نقابة وكالات السفر دعت في بيان، أمس إلى إيقاف بيع تذاكر الرحلات إلى الصين وتعليق تنفيذ الرحلات المبرمجة، ولم تقترح النقابة أي إجراءات للسياح الفرنسيين الموجودين حاليا في الصين، واكتفت بدعوتهم إلى الالتزام بالاجراءت، التي أعلنتها السلطات الصينية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

«بسبب كورونا».. 5 ملايين شخص يغادرون ووهان الصينية

كشف، تشو شيان وانج، عمدة مدينة ووهان، بؤرة ظهور فيروس كورونا الجديد، عن مغادرة 5 ملايين من السكان قبل بدء تفعيل قرار عزل المدينة بسبب المرض المميت، بالتزامن مع عطلة الربيع وفي ظل مخاوف من قدرته على الانتشار، إذ قال تشو، إن 9 ملايين شخص ما زالوا داخل المدينة بعد تفعيل العزل، ومن بين 2700 شخص يخضعون للمراقبة حاليًا في ووهان، من المحتمل تأكيد إصابة ألف شخص، بعد التبين من 533 إصابة مؤكدة.. وأعلنت الصين اليوم، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد.
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الرئيس-السيسى

مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.
مظلوم-عبدي

قائد سوريا الديمقراطية: أشكر السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي

قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن السوريين يطالبون أن يكون لمصر دور أكبر في القضية السورية خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن ما تقوم به تركيا وإيران في ملف سوريا ليس في صالح الشعب السوري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه ضد الغزو التركي وتأكيده وحدة الشعب والأراضي السورية. وأضاف «مظلوم»، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم»، والمذاع على قناة «تن»، أن موقف مصر مشرف جدا تجاه التعامل مع الغزو التركي لمنطقة رأس العين السورية.
قابوس

مصر تعلن الحداد 3 أيام على رحيل السلطان قابوس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية اليوم. كان السيسي نعى السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء أمس، وكتب في صفحته على "فيسبوك": "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. ادخله الله فسيح جناته والهم أسرته الصبر والسلوان".
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الشعب المصري والعالم بالعام الجديد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن يسود العام الجديد الاستقرار والرخاء والسلام في مصر والعالم، إذ قال السيسي في تدوينة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم. كل عام وأنتم بخير». وأوفد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.
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