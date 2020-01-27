علماء روس يطورون لقاحين جديدين لفيروس كورونا

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م

فيروس كورونا

كشفت مجلة أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، عن لقاحين تجريبيين لفيروس كورونا الجديد، يطورهما علماء في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بمدينة نوفوسيبيرسك سيتم اختبارهما في مايو القادم. ونقلت المجلة، وفقا لوكالة (تاس) الروسية، اليوم الإثنين، عن رينات ماكسيوتوف مدير عام المركز قوله "نحن نطور لقاحين ومن المفترض أن يخضع نموذجيهما لاختبارات أولية في مايو".

كانت السلطات الصينية، أبلغت منظمة الصحة العالمية يوم 31 ديسمبر الماضي بتفشي التهاب رئوي غير معلوم في مدينة ووهان (مركز تجاري وصناعي كبير في وسط الصين يسكنها 11 مليون شخص)، وفي السابع من يناير الجاري حدد الخبراء الصينيون سُلالة الفيروس المُعدي. وتجاوز عدد الحالات المؤكد إصابتها بالكورونا في الصين 2700