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علماء روس يطورون لقاحين جديدين لفيروس كورونا

تحرير:التحرير ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
كشفت مجلة أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، عن لقاحين تجريبيين لفيروس كورونا الجديد، يطورهما علماء في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بمدينة نوفوسيبيرسك سيتم اختبارهما في مايو القادم. ونقلت المجلة، وفقا لوكالة (تاس) الروسية، اليوم الإثنين، عن رينات ماكسيوتوف مدير عام المركز قوله "نحن نطور لقاحين ومن المفترض أن يخضع نموذجيهما لاختبارات أولية في مايو".
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