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في أحدث تقارير الإياتا.. ارتفاع أرباح الطيران في الربع الثالث من 2019

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م
الطيران
الطيران
كشفت المنظمة الدولية لشركات الطيران الإياتا في أحدث تقاريرها لمتابعة الأداء المالي لشركات الطيران الأعضاء عن ارتفاع الأرباح المحققة، وبينما انخفضت عائدات الركاب عادت أسعار البترول لمستوياتها الطبيعية. وتشير النتائج المالية النهائية للربع الثالث من عام 2019 إلى تحسن الربحية على مستوى الصناعة مدعومًا بنتيجة أقوى في شركات الطيران في أمريكا الشمالية. على النقيض من ذلك، فإن ربحية شركات الطيران الأوروبية وآسيا والمحيط الهادئ تحجمت مقارنة بالعام الماضي.
وتخلفت أسعار أسهم شركات الطيران العالمية عن توسيع أسواق الأسهم العالمية في ديسمبر على الرغم من الأداء القوي لشركات الطيران الأوروبية. وبالمثل، تأخر أداء شركات الطيران العالمية طوال العام بأسواق الأسهم بشكل عام، حيث أثرت حالات الإفلاس وتعطل العمليات والضعف بسبب التوترات التجارية على أسهم شركات الطيران.من
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احمد-موسى

داعية سعودي لـ«أحمد موسى»: جهادك ضد الإخوان أجره عظيم

قال الداعية الإسلامي السعودي عادل الحارثي، إن جيش مصر عظيم ويقاتل جماعة الإخوان الإرهابية "الخوارج" الذين يكفرون المسلمين. وأضاف الحارثي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الرسول "صلي الله عليه وسلم"، وعد بأجر عظيم عند الله لمن يقاتل جماعة الإخوان الإرهابية الذين يمثلون "خوارج" العصر، مشيًرا إلى أن سيد قطب وصف المساجد في مصر والسعودية بأنها معابد وثنية.
محافظ-الدقهلية-أيمن

بسبب «التزويغ».. التحقيق مع 106 عاملين بالدقهلية

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار على إحالة 106 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي. وذكرت المحافظة في بيان اليوم الإثنين، أن قرارات المحافظ تأتي بعد استعراضه التقرير المعروض من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بشأن المرور على عدد من الوحدات الصحية خلال أربعة أيام شملت مراكز الجمالية ودكرنس والمنزلة وتمي الأمديد.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: إنشاء أول ميناء جاف في مصر بتحالف شركات محلية

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأول مرة في تاريخها تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور كامل الوزير وزير النقل.
القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تقوم بدور فعال في قضايا العيش المشترك

أكد رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، أن مصر لها دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في دعم قضايا العيش المشترك، وأهمية دعم ألمانيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وذكرت الكنيسة الإنجيلية في مصر في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال زيارة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى السويد وألمانيا ولقائه بعدد من القيادات البارزة في المجتمع المدني وقيادات الكنائس الإنجيلية العربية.
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مطار-شرم-الشيخ

إشادة ألمانية بالمطارات المصرية.. واستئناف رحلات دوسلدورف في الصيف

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بمقر الوزارة السفير سيريل نون سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وفى بداية اللقاء أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذه الزيارة، مقدما التهنئة لوزير الطيران المدنى ونائبه على توليهم المسئولية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم بالقطاع، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى، وخاصة مجال أمن الطيران وتبادل الخبرات فى مجال التدريب وزيادة الحركة السياحية الوافدة الى المطارات المصرية من المدن الألمانية.
طائرة-إيرباص-إيه 380

«مصر للطيران» تتسلم الطائرة الثامنة من طراز «إيرباص A220-300»

تسلمت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، طائرة جديدة من طراز إيرباص "A220-300" والتي وصلت إلى القاهرة اليوم لتنضم لأسطول الشركة. وهذه الطائرة هي الثامنة من هذا الطراز التي تتسلمها مصر ضمن صفقة تشمل 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو القادم.
طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

في أحدث تقارير الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة المعروض

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج حركة نقل الركاب العالمية لشهر نوفمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. ولم يتغير هذا المؤشر عن نتائج شهر أكتوبر. وعلى المدى طويل الأجل زادت السعة بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر على الإطلاق، حيث شهدت جميع المناطق زيادات سنوية في حركة المرور.
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