في أحدث تقارير الإياتا.. ارتفاع أرباح الطيران في الربع الثالث من 2019

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

الطيران

كشفت المنظمة الدولية لشركات الطيران الإياتا في أحدث تقاريرها لمتابعة الأداء المالي لشركات الطيران الأعضاء عن ارتفاع الأرباح المحققة، وبينما انخفضت عائدات الركاب عادت أسعار البترول لمستوياتها الطبيعية. وتشير النتائج المالية النهائية للربع الثالث من عام 2019 إلى تحسن الربحية على مستوى الصناعة مدعومًا بنتيجة أقوى في شركات الطيران في أمريكا الشمالية. على النقيض من ذلك، فإن ربحية شركات الطيران الأوروبية وآسيا والمحيط الهادئ تحجمت مقارنة بالعام الماضي.

وتخلفت أسعار أسهم شركات الطيران العالمية عن توسيع أسواق الأسهم العالمية في ديسمبر على الرغم من الأداء القوي لشركات الطيران الأوروبية. وبالمثل، تأخر أداء شركات الطيران العالمية طوال العام بأسواق الأسهم بشكل عام، حيث أثرت حالات الإفلاس وتعطل العمليات والضعف بسبب التوترات التجارية على أسهم شركات الطيران.من