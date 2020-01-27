جريمة

إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كما تم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير، والدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، فيما أخُطرت النيابة العامة للتحقيق. وشهدت أمس بعض المحافظات وقوع عدة حوادث طرق ووقوع مصابين ووفيات، ففي مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، وقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة
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إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
كلب

قطعوه بساطور.. حبس المتهمين بقتل «كلب المطرية» 6 أشهر

قضت محكمة جنح المطرية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بحبس 4 متهمين 6 أشهر لكل منهم، من بينهم اثنان حضوريا وآخرون غيابيا، إذ كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد شوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
اعدام

انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
محكمة-ارشفية

إحالة 3 متهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل جلسة النطق بالحكم عليهم، و8 متهمين آخرين من بينهم بعض قيادات بجماعة الإخوان هاربين في تركيا، إلى جلسة 21 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى وقائع اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.
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التفاصيل الكاملة لـ«قتيل لقمة العيش» بجبال الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بدائرة المركز، إذ تبين بالفحص أنه أثناء قيادة سائق لسيارة نقل بمدق جبلي بدائرة المركز يستقلها بصحبته تباع، مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما اتجاه منطقة حلوان بالقاهرة، اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح ناري، وطلبا منهما مبلغًا ماليًّا، فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة.
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من الطالبية للبدرشين..رحلة الشرطة لحل لغز مقتل مقاول

"أخويا خرج ومارجعش" بهذه الكلمات أبلغ مقاول ثلاثيني عن اختفاء شقيقه "حسن" الذي يصغره بنحو 3 سنوات، مشيرا إلى أنه غادر المنزل بمنطقة الطالبية مستقلا دراجته النارية وعدم عودتها منذ ذلك الحين ، ومحاولته الوصول إلى مكانه عبر الهاتف دون أن يتلقى رد، الأمر الذي استلزم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى من ضباط الأمن العام تحت رئاسة اللواء علاء سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي بمشاركة ضباط فرقة العمرانية والطالبية.
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إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
حادث تصادم - أرشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «جمصة المنصورة»

حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق «المنصورة - جمصة»، تحديدًا أمام قرية الوزير ببلقاس تسبب في إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة ووجود مصابين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى لمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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