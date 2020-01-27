إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ م

حادث - أرشيفية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نشر الخدمات المرورية بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير، والدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، فيما أخُطرت النيابة العامة للتحقيق. وشهدت أمس بعض المحافظات وقوع عدة حوادث طرق ووقوع مصابين ووفيات، ففي مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، وقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة