قطعوه بساطور.. حبس المتهمين بقتل «كلب المطرية» 6 أشهر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م

كلب - أرشيفية

قضت محكمة جنح المطرية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بحبس 4 متهمين 6 أشهر لكل منهم، من بينهم اثنان حضوريا وآخرون غيابيا، إذ كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد شوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

الفيديو أثار ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، لتطالب بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون. مباحث قسم شرطة المطرية تمكنت من القبض على المتهمين، وقال أحد المتهمين ويدعى "علي، م" 33 عاما في اعترافاته خلال التحقيقات أنهم كانوا يستعينوا بالكلب فى الحراسة وتفاجئوا به يقتل 5 أغنام داخل الحظيرة