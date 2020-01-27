جريمة

قطعوه بساطور.. حبس المتهمين بقتل «كلب المطرية» 6 أشهر

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م
كلب - أرشيفية
كلب - أرشيفية
قضت محكمة جنح المطرية اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"كلب المطرية" بحبس 4 متهمين 6 أشهر لكل منهم، من بينهم اثنان حضوريا وآخرون غيابيا، إذ كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد شوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسده باستخدام أسلحة بيضاء. وتعود الأحداث بعد نشر مقطع فيديو يرصد بعض الأشخاص يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
الفيديو أثار ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، لتطالب بسرعة تحديد وضبط المتهمين ومعاقبتهم وفق القانون. مباحث قسم شرطة المطرية تمكنت من القبض على المتهمين، وقال أحد المتهمين ويدعى "علي، م" 33 عاما في اعترافاته خلال التحقيقات أنهم كانوا يستعينوا بالكلب فى الحراسة وتفاجئوا به يقتل 5 أغنام داخل الحظيرة
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إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 3 أطفال في حريق شقة سكنية بالمقطم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة المقطم بالقاهرة، إذ إندلع حريق هائل في شقة سكنية، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ شقيقهم الرابع والأب والأم. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باندلاع حريق في عقار سكني بمنطقة المقطم. مدير الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة، وإنقاذ الأب والأم ونجلهما من وسط الحريق.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق المريوطية

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المريوطية جنوب الجيزة تسبب في إصابة 13 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق المريوطية. وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالقرب من كوبري "أبو صير"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اعدام

انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
محكمة-ارشفية

إحالة 3 متهمين باستهداف مدير أمن الإسكندرية للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي، وتأجيل جلسة النطق بالحكم عليهم، و8 متهمين آخرين من بينهم بعض قيادات بجماعة الإخوان هاربين في تركيا، إلى جلسة 21 مارس المقبل، للنطق بالحكم فى وقائع اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.
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جثة (5)

بسبب فردة شراب.. أب يضرب ابنته حتى الموت بمدينة نصر

تجرد من كل معاني الأنسانية وتلاشت من قلبه الرحمة واعتدى على طفلته صاحبة الـ14 عامًا بالضرب بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" حتى الموت. قسم أول مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالى بعزبة الهجانة بمقتل طفلة على يد والدها، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين وجود أثار تعذيب بجسد المجني عليها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبطه واعترف بارتكابه الجريمة في لحظة غضب إذ فقد أعصابه بعد رفض المجني عليها البحث على "شراب الحذاء" الخاص به.
طعنات-سكين-جريمة

«عتاب وجثة».. ليلة مقتل طالب على يد «ديلر القطامية»

كعادته لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني طالب المعهد العالي للعلوم أن عتاب وجهه لـ "عمرو" بسبب بيع المخدرات بالقرب من منزله في القطامية ومضايقة الفتيات سينهي حياته، إذ نشبت مشاجرة بينهما في الصباح حتى تدخل البعض من الجيران بفض المشاجرة، اعتقد "محمد" أن الأمر أنتهى ولكن "عمرو" عاد في المساء لينتقم من الشاب بعدما استعان بوالده وشقيقه يوسف، واعتدى على الطالب بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالساق اليمني تسببت في وفاته وعدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده.
جثة (3)

«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
المتهمة (2)

انتقام بائعة شاي.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته في النيل

رغم أنها في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أن "بائعة الشاي" اختصرت رحلتها بالحياة في التنقل بين ثلاث رجال حتى سقطوا معها في الجحيم، وكانت البداية عندما تزوجت من "جزار" وعاشت معه لفترة قبل أن يطلقها، لكنها لم تكن تتخيل حياتها بلا رجال، فانطلقت تبحث عن زوج آخر حتى أسقطت في شباكها "سائق"، ولسوء معاملته لها قررت الانفصال عنه، وهذه المرة لم تبحث عن الزوج الثالث بعد فشل زيجاتها من السائق والجزار، إذ سقطت في الوحل ودخلت في علاقة آثمة مع "عامل"، إلا أن ثمة جديد عكر عليها صفو حياتها، إذ دأب الزوج الثاني على ترديد شائعات عن سمعتها، لتقرر الانتق.ام.
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